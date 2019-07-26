أبرز تغريدات تويتر الرياضية: جولة ترفيهية لنجوم برشلونة.. وكولاسيناك لأوزيل: أعتقد أننا بخير (صور)

يُطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتستعرض ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

سياد كولاسيناك مخاطبًا أوزيل: أعتقد أننا بخير

نشر سياد كولاسيناك لاعب نادي آرسنال الإنجليزي صورة برفقة زميله في الفريق مسعود أوزيل بعد التعرض لحادث سرقة بالإكراه، وعلّق كولاسيناك أعلى الصورة قائلًا:“ أعتقد أننا بخير“.

سانتي غوميز: فخور بهدفي الأول

فيما نشر سانتي غوميز لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له أثناء احتفاله بالهدف الذي سجله في شباك توتنهام الإنجليزي في بطولة الكأس الدولية للأبطال، وعلّق أعلى الصورة قائلًا:“شعور بالفخر للحصول على هدفي الأول، جولة كبيرة لجميع الفتيان، والآن نواصل الدفعة“.

ماتيو كوفاتشيتش في رحلة خاصة مع زوجته

نشر ماتيو كوفاتشيتش لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي صورة له عبر صفحته الشخصية في رحلة خاصة برفقة زوجته، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا:“الشمس، والماء، وحبيبتي“.

جولة ترفيهية لنجوم برشلونة

نشر إيفان راكيتيتش لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة له في معسكر الفريق باليابان برفقة جوردي ألابا، وسيرجيو روبرتو، وبيكيه، وهم زملاؤه في الفريق بجانب أنيستا نجم برشلونة السابق والمحترف بالدوري الياباني، أثناء قضائهم جولة ترفيهية، وعلّق راكيتيتش أعلى الصورة قائلًا: ”شكرًا على الوقت الجيد“.

ديوجو دالوت في حملة دعائية لشركة ملابس

نشر ديوجو دالوت لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي فيديو عبر صفحته الشخصية وهو يقدم حملة دعاية لإحدى ماركات الملابس الرياضية، حيث ظهر ممسكًا بحذائه الجديد التابع لتلك الشركة، وعلّق قائلًا:“تولد من جديد“.

إيدين هازارد وغلاف EA Sports

نشر إيدين هازارد لاعب نادي ريال مدريد صورة له عبر صفحته الشخصية، بعدما قررت شركة EA Sports للألعاب الإلكترونية وضع صورته على غلاف اللعبة، وكتب اللاعب أعلى الصورة:“وضع شركة EA Sports للألعاب الإلكترونية صورة فتى من قرية صغيرة في بلجيكا ليس سيئًا“.

غوارديولا يهدي قميص ألمان سيتي لمشجعة من أصحاب الحالات الخاصة

نشرت الصفحة الرسمية لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي فيديو لبيب غوارديولا المدير الفني للفريق وهو يهدي قميص النادي لإحدى المشجعات من أصحاب الحالات الخاصة، وعلّقت الصفحة أعلى الفيديو قائلة:“مدربنا“.

ميلان يعلن عن زيه الجديد

أعلنت الصفحة الرسمية لنادي إيه سي ميلان الإيطالي عن الزي الجديد لفريق كرة القدم في الموسم المقبل، حيث وضعت الصفحة صورة لنجوم الفريق بالزي الجديد، وعلّقت أعلى الصورة:“المحظوظ.. كيف تبدو في الأيام البعيدة“.

الاتحاد العربي يحدد موعد قرعة دوري الأبطال

أعلنت الصفحة الرسمية للاتحاد العربي لكرة القدم موعد قرعة النسخة المقبلة لبطولة دوري أبطال العرب أو كأس محمد السادس للأندية الأبطال، حيث قالت الصفحة:“سيتم، مساء غدٍ السبت، سحب قرعة بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019 / 2020، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ضمن مسابقاته للأندية العربية، حيث ستُجرى مراسم القرعة في العاصمة المغربية لمنافسات دور الـ 32″.

محمد هاني: الكفاح من أجل حلمك

نشر محمد هاني ظهير أيمن النادي الأهلي المصري صورة له عبر صفحته الشخصية، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا:“الكفاح من أجل حلمك حيث ساهم اللاعب بتتويج فريقه بلقب الدوري المصري منذ أيام قليلة“.