نادي الزمالك يبيع محمد إبراهيم إلى مصر المقاصة دون علمه (صورة)

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بيع محمد إبراهيم قائد الفريق الكروي الأول إلى مصر المقاصة خلال فترة الانتقالات الجارية.

وعلمت شبكة ”إرم نيوز“ أن مجلس الزمالك قام بتجهيز الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم تمهيدًا لانتقال اللاعب إلى نادي المقاصة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم تمهيدًا لإرساله إلى المقاصة.

وتواصلت ”إرم نيوز“ مع وكيل اللاعب الذي قال إنه لا يعلم أي شيء عن انتقال محمد إبراهيم للنادي الفيومي، حيث يتواجد اللاعب حاليًا في معسكر الزمالك ببرج العرب استعدادًا لمباراة القمة المقبلة أمام الأهلي.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك أمام الأهلي يوم الأحد المقبل في الجولة الأخيرة للدوري.

يذكر أن عصام سراج الدين مدير التسويق بالمقاصة أكد في تصريحات صحفية سابقة أن النادي الفيومي يحترم رغبة محمد ابراهيم في حالة عدم موافقته على الانضمام للمقاصة.