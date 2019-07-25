أخبار ميركاتو الأندية الأوروبية: برشلونة يضع خريطة طريق ثنائية لحسم موقف كوتينيو.. و“هدنة“ بين زيدان وغاريث بيل

رغم أنه الصفقة الأغلى في تاريخ برشلونة الإسباني، فإنه لا يجد من يشتريه بعد 18 شهرًا على انتقاله إلى ”كامب نو“، هكذا هو حال النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو، الذي لا يزال موقفه غامضًا إلى حد كبير في الموسم المقبل.

وقالت صحيفة ”سبورت“ إن برشلونة وضع خيارين لحسم موقف كوتينيو.

موقف كوتينيو وداني ألفيس

وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته الخميس، أن إدارة برشلونة وضعت شرطًا لرحيل كوتينيو، وهو الحصول على مقابل يفوق الـ 120 مليون يورو لبيعه، وإذا لم يحدث ذلك فإنه سيستمر رفقة البلوغرانا، على الأقل حتى نهاية الموسم القادم.

وأكدت الصحيفة، المقربة من إدارة البارسا، أن النادي الكتالوني لم يتلق أي عروض رسمية لشراء كوتينيو، في ظل الشكوك الواسعة المحيطة باستمراره رفقة الفريق، بعد المستوى المتواضع الذي ظهر به منذ انتقاله إلى برشلونة من نادي ليفربول الإنجليزي مقابل 160 مليون يورو، ليصبح الصفقة الأغلى في تاريخ النادي.

وتابعت بقولها: ”المدرب إرنستو فالفيردي يتعامل حاليًا مع الواقع بأن كوتينيو مستمر رفقة النادي خلال الموسم المقبل، في ظل عدم وجود أي عروض رسمية لشرائه، رغم ما يتردد عن دخوله في صفقة تبادلية لاستعادة مواطنه نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي“.

ويمتد عقد كوتينيو مع برشلونة حتى منتصف عام 2023.

وكان الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، قد استبعد عودة نجمه البرازيلي السابق إلى صفوف الريدز، مؤكدًا أن بطل أوروبا لا يستطيع دفع المقابل المادي المطلوب لشرائه من برشلونة.

من جهة أخرى، أفادت تقارير صحفية إسبانية، الخميس، أن إدارة برشلونة رفضت إعادة المدافع البرازيلي المخضرم داني ألفيس إلى النادي.

وانتهى عقد ألفيس، البالغ من العمر 36 عامًا، مع باريس سان جيرمان الفرنسي، الشهر الماضي، ويمكنه الانتقال إلى أي نادٍ، لكن صحيفة ”سبورت“ أوضحت أن ألفيس تواصل مع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة وعرض خدماته على النادي الكتالوني، لكن الرد جاء بالرفض.

اتصالات نيمار

كشفت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية وجود اتصالات رسمية على أعلى مستوى بين ناديي برشلونة وباريس سان جيرمان الفرنسي، حول صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وقالت الصحيفة إن رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو طالب القطري ناصر الخليفي، رئيس الـ“بي إس جي“ بمعرفة ما إذا كان النادي الفرنسي لديه الاستعداد لبيع نيمار، في ظل رغبة اللاعب في العودة إلى البارسا، ورغبة البلوغرانا أيضًا في معرفة السعر النهائي الذي يرغب ناديه الفرنسي في الحصول عليه مقابل بيعه.

وأشارت الصحيفة المقربة من إدارة البارسا أن بارتوميو سيتحلى بالصبر حتى اللحظة الأخيرة من أجل حسم صفقة نيمار، وأنه يعلم جيدًا أن العملية لن تكون سهلة على الإطلاق، ونتائجها لا يمكن أن تكون محسومة في الوقت الحالي.

وأبلغ نيمار إدارة باريس سان جيرمان أنه ينوي الرحيل عن الفريق، بعد موسمين على انضمامه له قادمًا من برشلونة بصفقة قياسية قيمتها 222 مليون يورو، حيث ذكرت تقارير أن علاقة اللاعب البرازيلي تشهد توترًا كبيرًا مع مواطنه ليوناردو المدير الرياضي للنادي الفرنسي.

وذكرت تقارير سابقة أن سان جيرمان عرض نيمار على ريال مدريد ويوفنتوس وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد، في محاولة منه لمنع عودة نيمار إلى برشلونة، في حين ذكرت تقارير أن باريس سان جيرمان عرض على نيمار تجديد عقده براتب أعلى من الحالي.

هدنة غاريث بيل

قالت تقارير صحفية إسبانية، الخميس، إن المهاجم الويلزي غاريث بيل، يرفض الاستسلام ويصر على البقاء مع ريال مدريد، رغم تصريح مدربه الفرنسي زين الدين زيدان أنه سيغادر.

وبحسب صحيفة ”ماركا“، فإن غاريث بيل يريد البقاء مع ريال مدريد، رغم تصريح المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، المباشر والصريح برغبته في بيع اللاعب، لكن بيل سيقاتل للبقاء؛ لأنه سعيد بتواجده في العاصمة مدريد.

وأعلن زيدان قبل يومين، أن غاريث بيل لم يشارك في مباراة ريال مدريد مع بايرن ميونخ، فجر الأحد؛ لأنه قريب من مغادرة الفريق الملكي، وأن الصفقة ستتم في غضون 24 أو 48 ساعة، وهو ما رد عليه جوناثان بارنيت وكيل أعمال غاريث بالقول إن ما حدث أمر مخز وعار.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن بيل وريال مدريد رفضا عرضًا صينيًا لشراء اللاعب مقابل 20 مليون يورو، و17 مليون يورو راتبًا سنويا للاعب.

وأضافت ”ماركا“ أن ما يحدث الآن بين زيدان وبيل يشبه الهدنة، حيث إن الصورة ليست سوداء، كما كانت من قبل، مشيرة إلى أن زيدان خفّض من خطابه تجاه بيل، لكنه لم يغير خطته.

وسجل غاريث بيل هدفًا في تعادل ريال مدريد 2/2 مع آرسنال الإنجليزي، فجر الأربعاء، قبل أن يفوز الفريق الملكي بركلات الترجيح 3/2.

سباق ديبالا

قالت صحيفة ”صن“ البريطانية إن نادي توتنهام الإنجليزي استفسر عن إمكانية التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعاش ديبالا موسمًا عاديًّا مع يوفنتوس وتراجعت مكانته منذ التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو ما جعل الفريق الإيطالي منفتحًا على الاستماع لعروض من فرق راغبة في التعاقد معه.

ويأمل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في التعاقد مع مواطنه الذي اعتبره سابقًا من أفضل لاعبي العالم؛ ليشكل قوة إضافية للفريق الساعي للفوز بالألقاب.

وأكدت تقارير صحفية أن ديبالا أبلغ إدارة يوفنتوس بفرضه العروض المقدمة لشرائه، وأنه يرغب في البقاء رفقة النادي لإثبات وجوده، وتعويض الموسم الماضي، الذي تراجع فيه مستواه بصورة كبيرة، منذ وصول البرتغالي كريستيانو رونالدو من نادي ريال مدريد، ومشاركته أساسيًا على حساب ديبالا.

وينتهي عقد ديبالا، 25 عامًا، مع يوفنتوس في منتصف عام 2022.

وتبلغ القيمة السوقية للاعب الدولي الأرجنتيني 85 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

وشارك ديبالا الموسم الماضي في 42 مباراة، أحرز خلالها 10 أهداف، وصنع 15 أخرى.