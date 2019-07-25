يورغن كلوب يحسم الجدل حول أنباء عودة فيليب كوتينيو إلى نادي ليفربول

اعترف يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، بطل دوري أبطال أوروبا، أن النادي الإنجليزي لا يمكنه تحمل التعاقد مع أي لاعب مقابل مبلغ ضخم مثل فيليب كوتينيو، صانع لعب الفريق السابق الذي يريد النادي الكتالوني التخلص منه.

وتمنى المدير الفني الألماني للاعبه البرازيلي السابق التوفيق في برشلونة الذي انتقل له مقابل مبلغ قياسي للنادي الكتالوني يبلغ 142 مليون جنيه إسترليني في يناير/كانون الثاني 2018.

لكن الدولي البرازيلي فشل في الارتقاء إلى تطلعات النادي الكتالوني والمبلغ الضخم الذي دفعه للحصول على خدماته من ليفربول.

وذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية أن كلوب رغم ذلك لا يزال يعترف بإمكانيات كوتينيو الرائعة لكنه لا يخطط للتعاقد معه.

ويرى كلوب أن ليفربول لن يكون قادرًا على إنفاق مبالغ كبيرة هذا الصيف بعد أن دفع أكثر من 300 مليون جنيه إسترليني على مدار العامين الماضيين على التعاقدات الجديدة.

وقال كلوب لشبكة ”ESPN“ التلفزيونية: ”بشكل عام، يمكن لكوتينيو مساعدة أي فريق في العالم لأنه لا يزال يتمتع بـ 100٪ من إمكانياته. الأمر لا يتعلق بمدى حبي له، لكنه لاعب كرة قدم رائع، لكن من الصعب التعاقد معه أو مع غيره من اللاعبين مقابل مبالغ مالية ضخمة“.

”هذا غير ممكن، كما قلت، لكني أتمنى له التوفيق في برشلونة. علاقتي ليست وثيقة معه مثل الماضي لكن أخباره أعرفها من الصحف وأشياء من هذا القبيل“.

ويُعتقد أن برشلونة يسعى بشدة لبيع كوتينيو لجمع الأموال من أجل استعادة نيمار من باريس سان جيرمان حيث تردد اسم كوتينيو في صفقة تبادلية مع مواطنه نيمار.