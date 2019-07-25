تقرير: توتنهام ينافس مانشستر يونايتد على باولو ديبالا

ذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية أن نادي توتنهام استفسر عن إمكانية التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعاش ديبالا موسمًا عاديًّا مع يوفنتوس وتراجعت مكانته منذ التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو ما جعل الفريق الإيطالي منفتحًا على الاستماع لعروض من فرق راغبة في التعاقد معه.

ويأمل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في التعاقد مع مواطنه الذي اعتبره سابقًا من أفضل لاعبي العالم ليشكل قوة إضافية للفريق الساعي للفوز بالألقاب.

لكن توتنهام يحتاج لتكسير رقمه القياسي في سوق الانتقالات، إذ تعاقد مع الفرنسي تانغي ندومبيلي من أولمبيك ليون مقابل 65 مليون جنيه إسترليني، بينما يطالب يوفنتوس بما لا يقل عن 80 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن باولو ديبالا.

كما ينافس توتنهام مواطنه مانشستر يونايتد على الصفقة ويأمل بدوره في خطف اللاعب خاصة أن يوفنتوس مهتم بدوره بالفرنسي بول بوغبا.

وينتظر بوكيتينو حسم صفقة لاعب وسط ريال بيتيس، الدولي الأرجنتيني جيوفاني لوسيلسو والذي سيكلف الفريق حوالي 67 مليون جنيه إسترليني.

ولم يتعاقد توتنهام مع أي لاعب خلال فترتين للتعاقدات وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا إذ خسر اللقب أمام ليفربول، وتلقى ماوريسيو بوكيتينو وعودًا من إدارة الفريق لصرف مبالغ مهمة في التعاقدات هذا الصيف للتنافس مع كبار الدوري الإنجليزي وأوروبا على الألقاب.