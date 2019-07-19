كريستيان إريكسن وحيدًا في جولة توتنهام استعدادًا للموسم الجديد

تدرب كريستيان إريكسن لاعب وسط توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بمفرده قبل مواجهة يوفنتوس في سنغافورة ليشعل تكهنات رحيله عن النادي إلى ريال مدريد أو برشلونة.

ويبدأ إريكسن الموسم الأخير من عقده مع توتنهام ويمكنه الرحيل الصيف المقبل في صفقة انتقال مجاني.

وقال اللاعب الدنماركي الشهر الماضي إنه جاهز لخوض تحديات جديدة.

وأبلغ الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام الصحفيين أن إريكسن تدرب بمفرده بسبب ”جراحة بسيطة“ خضع لها بعد الهزيمة 0/2 أمام ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا في يونيو حزيران.

وأضاف بوكيتينو عند سؤاله بشأن رغبة إريكسن في الرحيل ”من الصعب بالنسبة لي أن أتحدث نيابة عن اللاعب. خضع لجراحة بسيطة بعد المباراة النهائية… لهذا السبب تدرب بمفرده اليوم“.

وأضاف ”فكرنا في بقائه في لندن لكن الطاقم الطبي قرر أنه يستطيع اللعب وربما لهذا السبب هو هنا“.

وزادت التكهنات بشأن رحيل بوكيتينو بنهاية الموسم الماضي واعترف المدرب، البالغ عمره 47 عامًا، بأنه ”يحلم“ بتدريب ريال مدريد في يوم ما.

وكان المدرب الأرجنتيني قد ألمح إلى أنه ربما يرحل لو أحرز النادي اللندني لقب دوري الأبطال.

وقال: ”الرحيل كان سيختلف (لو حققنا) نتيجة مختلفة في النهائي. كانت اللحظة المناسبة للرحيل عن النادي“.

وواصل ”بعد ما حدث في المباراة النهائية فالرحيل بهذا الشكل كان سيكون سيئًا. لست الشخص الذي يهرب من موقف صعب ومن المشاكل“.

وواصل ”أحب التحديات الكبيرة والصعبة وبالتأكيد إعادة البناء. عندما أتحدث عن إعادة البناء فأنا أقصد العقلية في الموسم الجديد وإمكانية تقديم موسم مماثل. أعتقد أن هذا يحفزني“.

ويلعب توتنهام ضد يوفنتوس بطل إيطاليا في كأس الأبطال الدولية في سنغافورة بعد غد الأحد قبل مواجهة مانشستر يونايتد في شنغهاي يوم 25 يوليو تموز.

ويستهل توتنهام الدوري الممتاز باستضافة أستون فيلا الوافد الجديد في العاشر من أغسطس آب.