رسميًا.. توتنهام يجدد عقدي هاري وينكس وبن دافيز (فيديو)

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، رسميًا، تجديد عقدي لاعبيه هاري وينكس وبن دافيز.

وقال توتنهام عبر حسابه في موقع ”تويتر“: يسرنا أن نعلن أننا وقّعنا عقودًا جديدة لكل من هاري وينكس وبن دافيز حتى العام 2024، حيث نشر مقطع فيديو للاعبين وهما يتحدثان إلى جانب بعضهما البعض.

وشارك بن دافيز، البالغ من العمر 26 عامًا، في 40 مباراة مع توتنهام الموسم الماضي، بواقع 2709 دقيقة، صنع فيها هدفًا، في حين لعب هاري وينكس، البالغ من العمر 23 عامًا، في 41 مباراة، بواقع 2717 دقيقة، سجل فيها هدفًا.

واحتل توتنهام المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2018/2019، وصعد للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، حيث سقط 0/2 أمام مواطنه ليفربول.

ويستهل توتنهام مشواره في الدوري الإنجليزي للموسم 2019/2020 بمواجهة أستون فيلا يوم 10 أغسطس.

We caught up with @Ben_Davies33 and @HarryWinks together at Hotspur Way to discuss their new contracts!

