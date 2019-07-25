عناوين الصحف الرياضية العالمية.. إصابة ماركو أسينسيو وآندريس إنييستا ضد برشلونة (صور)

شكلت إصابة ماركو أسينسيو وغيابه عن ريال مدريد مدة طويلة ومستقبل عدة نجوم العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بطواف فرنسا وأمم أوروبا تحت 19 عامًا، حيث بلغ منتخبا إسبانيا والبرتغال النهائي.

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت ”ماركا“ على إصابة ماركو أسينسيو وغيابه فترة طويلة عن ريال مدريد وكتبت ”6 حلول لمشكلة“.

كما اهتمت بتأهل منتخب إسبانيا تحت 19 عامًا لنهائي أمم أوروبا لمواجهة البرتغال.

سبورت

ركزت الصحيفة على عودة المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز من العطلة لبداية التدريبات مع برشلونة، وكتبت ”سواريز يعود قويًا“.

كما اهتمت بتسجيل برشلونة لإيرادات قياسية بلغت 990 مليون يورو، وإصابة ماركو أسينسيو التي ستربك خطط ريال مدريد.

الصحيفة اهتمت أيضًا بتأهل المنتخب الإسباني لنهائي أمم أوروبا تحت 19 عامًا، ليواجه البرتغال.

موندو ديبورتيفو

تحدثت الصحيفة عن لقاء آندريس إنييستا بزملائه السابقين في برشلونة، كما التقى الوافدين الجدد وبينهم دي يونغ الذي التقى بمثله الأعلى.

الصحيفة تحدثت أيضًا عن إصابة أسينسيو التي ستغير خطط ريال مدريد وتأهل منتخب إسبانيا تحت 19 عامًا لنهائي أمم أوروبا على حساب فرنسا بضربات الترجيح.

كما اهتمت برغبة تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري في التعاقد مع النجم الشاب ريكارد بويغ لاعب برشلونة.

أس

اهتمت الصحيفة بإصابة ماركو أسينسيو وتأثيرها على ريال مدريد وكتبت ”الحل يوجد في داخل الفريق“.

كما اهتمت بتعادل أتلتيكو مدريد سلبيًا أمام غوادالاخارا المكسيكي وفوزه بضربات الترجيح وكتبت ”أتلتيكو الجديد لم يسجل أي هدف“.

كما تحدثت عن تأهل منتخب إسبانيا تحت 19 عامًا لنهائي أمم أوروبا حيث سيواجه البرتغال.

الصحف البريطانية

صن

اهتمت الصحيفة بالمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو وكتبت ”لوكاكو اتفق مع مانشستر يونايتد على عدم اللعب في الفترة الإعدادية حتى لا يفسد قضية رحيله نحو إنتر ميلان.

كما اهتمت بمستقبل الألماني ليروي ساني في مانشستر سيتي حيث يحاول بيب غوارديولا الإبقاء عليه.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة بطواف فرنسا الذي دخل مراحله الحاسمة وكتبت ”معركة جبال الألب“.

كما اهتمت بقرار توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان باختيار أريولا كحارس رسمي للفريق الموسم المقبل.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

اهتمت الصحيفة بمواجهة يوفنتوس وإنتر ميلان في الكأس الدولية للأبطال والتي انتهت بفوز السيدة العجوز بضربات الترجيح وأشادت بكريستيانو رونالدو الذي سجل هدفًا من ضربة خطأ وبوفون الذي تصدى لـ3 ضربات ترجيح.

كما تحدثت عن مستقبل إيكاردي حيث ينتظر رفقة زوجته في نابولي، وتأكيد فيورنتينا لبقاء مهاجمه كييزا ومحاولات إنتر ميلان لحسم صفقة البلجيكي روميلو لوكاكو.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بتألق الحارس جانلويجي بوفون خلال لقاء فريقه يوفنتوس أمام إنتر ميلان وتصديه لـ3 ضربات ترجيح وكتبت ”أسطورة“.