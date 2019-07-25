كشف تفاصيل العرض الصيني ”الغبي“ لضم غاريث بيل من ريال مدريد

كشفت الصحافة الصينية تفاصيل العرض الذي قدّمه جيانغسو سونينغ، للتعاقد مع الويلزي غاريث بيل جناح ريال مدريد الإسباني، الذي أعلن مدربه الفرنسي زين الدين زيدان رغبته في رحيله.

لا يحظى اللاعب، البالغ من العمر 30 عامًا، باهتمام المدير الفني الفرنسي الذي قال، إن النادي الملكي ”يعمل على رحيله“.

وذكر موقع ”سينا سبورت“ الصيني أن جيانغسو سونينغ عرض 20 مليون يورو على ريال مدريد مقابل ضم النجم الويلزي لمدة موسمين مع حصوله على 17 مليون يورو في الموسم.

ووصف الموقع الصيني نفسه هذا العرض ”بالغبي“ نظرًا لأن ريال مدريد رفضه، وكذلك وكيل أعمال بيل جوناثان بارنيت.

ونال بيل 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا منذ انضمامه إلى ريال مدريد قادمًا من توتنهام هوتسبير في 2013 في صفقة قياسية آنذاك بلغت 100 مليون يورو (112 مليون دولار)، لكنه عانى للحفاظ على مكانه في التشكيلة الأساسية في الموسم الماضي.

ومن المرجح أن يتوقف اهتمام الأندية الأوروبية بالتعاقد مع بيل بعقد نهائي على مدى استعداده لقبول تخفيض راتبه الضخم.