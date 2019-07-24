مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان.. دي ليخت يسجل هدفًا عكسيًا في مرمى ”اليوفي“ (فيديو)

شهدت أول مشاركة للاعب الهولندي ماتياس دي ليخت مع يوفنتوس إحرازه هدفًا، لكنه عكسي في شباك اليوفي، في المباراة التي تجمع فريقه بنظيره إنتر ميلان مساء الأربعاء، خلال منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال.

وخسر يوفنتوس مباراته الأولى في جولته التحضيرية للموسم الجديد أمام توتنهام هوتسبير بنتيجة (3-2)، في حين خسر إنتر ميلان أمام مانشستر يونايتد (1-0).

وتأتى المباراة ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الجديد من الدوري الإيطالي، الذي ينطلق شهر أغسطس المقبل

وشهدت الدقيقة 10 من بداية المباراة، تسجيل دي ليخت هدفًا عكسيًا عن طريق الخطأ في مرماه، تقدم به إنتر ميلان في المباراة المقامة حاليًا ضمن الجولة التحضيرية للفريقين في الصين.

وسجل مدافع اليوفي الجديد، الهدف العكسي بعد ركلة ركنية من الناحية اليسرى لإنتر ميلان، وصلت إلى داخل منطقة الستة ياردة، لترتطم بأقدام دي ليخت ويضعها في مرماه.

وانتقل المدافع البالغ من العمر 19 عامًا للسيدة العجوز قادمًا من أياكس أمستردام، بعقد يمتد لمدة 5 أعوام، وتقدر قيمة الصفقة بنحو 75 مليون يورو بجانب 10 ملايين ونصف كحوافز إضافية.

وشارك دي ليخت بديلًا في الدقيقة 63، على حساب ليوناردو بونوتشي، خلال مباراة فريقه السابقة أمام توتنهام، التي انتهت بفوز النادي الإنجليزي بنتيجة (3-2).