دي ليخت يكشف حقيقة إجباره على التوقيع لنادي يوفنتوس

كشف الهولندي دي ليخت، المنضم حديثًا إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي حقيقة إجباره على التوقيع لنادي السيدة العجوز بناء على ضغط من وكيل أعماله مينو رايولا.

وقال دي ليخت: ”الحديث بأن رايولا قام بإجباري على الانتقال إلى يوفنتوس أمر يجعلني أضحك كثيرًا، إذ لم يتدخل في حسم وجهتي التي قررتها في نهاية الأمر بنفسي“.

وتابع اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا في تصريحات أوردتها صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية نقلًا عن ”تليغراف“ الهولندية: ”مينو رايولا من أفضل وكلاء اللاعبين في العالم، ودائًما ما يقوم بالتفكير معي وفي النهاية أحسم قراري دون تدخل من أي شخص“.

وأضاف لاعب يوفنتوس الإيطالي: ”وجدت تقديرًا كبيرًا للغاية داخل صفوف اليوفي وهو ما جعلني أوافق على الانضمام إليهم ورفضت الانتقال إلى برشلونة“.

وأعلن يوفنتوس يوم الخميس، أن دي ليخت، الذي يكمل 20 عامًا الشهر المقبل، وقع عقدًا يمتد لـ5 أعوام، بعد اجتياز الكشف الطبي.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن قيمة انتقال دي ليخت إلى يوفنتوس بلغت 75 مليون يورو بجانب 10 ملايين ونصف كحوافز إضافية.

ولفت دي ليخت الأنظار إليه موسم 2018/2019، بعدما شارك في 55 مباراة مع أياكس، بواقع 4848 دقيقة، سجل فيها 7 أهداف وصنع 4.