نابولي يعرض الجزائري آدم وناس و60 مليون يورو لضم نيكولاس بيبي

دخل نادي نابولي الإيطالي صراعاً شرساً مع ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، للحصول على خدمات الإيفواري الدولي نيكولاس بيبي، مهاجم نادي ليل.

وقالت صحيفة ”كويري ديلو سبورت“ الإيطالية إن نابولي يرغب في ضم الأرجنتيني ماورو إيكاردي من إنتر ميلان، ولكنه يعلم في نفس الوقت أن المنافسة مع يوفنتوس في الصفقة ستكون محسومة سلفاً للأخير، وبالتالي فإن تركيزه الآن ينصب على الظفر بخدمات ببيي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن إدارة نابولي ترغب في تدعيم خط هجوم الفريق بصفقة مميزة، بناءً على طلب المدرب كارلو أنشيلوتي.

وأكدت أن نابولي قدّم العرض الرسمي الأول لشراء بيبي إلى إدارة نادي ليل الفرنسي، ويتضمن العرض دفع 60 مليون يورو، بالإضافة إلى انتقال الجزائري الدولي آدم وناس إلى النادي الفرنسي.

وتألق وناس، 22 عاماً، مع منتخب الجزائر في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في مصر، والتي توج بها محاربو الصحراء، وسجّل 3 أهداف.

ويبلغ بيبي من العمر 24 عاماً، ويجيد في مركزي الجناح ورأس الحربة الصريح، وأحرز خلال الموسم الماضي 23 هدفاً وصنع 12 أخرى في 41 مباراة لعبها بقميص ليل، الذي حلّ ثانياً في الدوري الفرنسي، ليغ 1، وراء البطل باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد بيبي مع ليل في منتصف عام 2022، وتبلغ قيمته التسويقية 65 مليون يورو، بحسب موقع ”ترانسفير ماركت“.