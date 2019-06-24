نيكولاس بيبي يفضل باريس سان جيرمان على نادي ليفربول

يفضل المهاجم العاجي نيكولاس بيبي لاعب ليل الفرنسي، الانتقال إلى باريس سان جيرمان، مفضلًا إياه على نادي ليفربول الإنجليزي.

وبحسب صحيفة ”ميرور“ البريطانية، فإن نيكولاس بيبي، البالغ من العمر 24 عامًا، يفضل الانتقال إلى باريس سان جيرمان، رغم اهتمام ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيان وأتلتيكو مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي، به.

وتردد أن المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، يريد تعزيز الشق الهجومي للفريق، بالتعاقد مع بيبي، لكن اللاعب العاجي يفضل باريس سان جيرمان على بطل دوري أبطال أوروبا.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن القيمة السوقية لنيكولاس بيبي تقدر بـ58 مليون يورو، علمًا أن عقده مع ليل ينتهي العام 2022.

وسجل بيبي 23 هدفًا وصنع 12 في 41 مباراة مع ليل، موسم 2018/2019، ويستعد للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية