طلب اجتماعًا مع ساري.. ديبالا يحسم موقفه مع يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية الموقف شبه النهائي للأرجنتيني الدولي باولو ديبالا في نادي يوفنتوس الإيطالي.

وقالت صحيفة ”غازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية إنه سيكون من الصعب للغاية رحيل ديبالا عن اليوفي في سوق الانتقالات الحالية، الميركاتو الصيفي، رغم العروض المغرية التي تلقاها النادي الإيطالي لبيع اللاعب، من أندية على رأسها مانشستر يونايتد الإنجليزي، وبايرن ميونخ الألماني، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن ديبالا طلب الاجتماع مع ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس، في أقرب فرصة ممكنة، بعد أن حسم اللاعب مصيره في الموسم المقبل، إذ يرفض الرحيل ويتمسك بالبقاء برفقة البيانكونيري.

وأكدت أن ديبالا أبلغ إدارة يوفنتوس بفرضه العروض المقدمة لشرائه، وأنه يرغب في البقاء برفقة النادي لإثبات وجوده، وتعويض الموسم الماضي، الذي تراجع فيه مستواه بصورة كبيرة، منذ وصول البرتغالي كريستيانو رونالدو من نادي ريال مدريد، ومشاركته أساسيًّا على حساب ديبالا.

وينتهي عقد ديبالا، 25 عامًا، مع يوفنتوس في منتصف عام 2022، وتبلغ القيمة السوقية للاعب الدولي الأرجنتيني 85 مليون يورو، حسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

وشارك ديبالا الموسم الماضي في 42 مباراة، أحرز خلالها 10 أهداف، وصنع 15 هدفًا آخر.