مستقبل النجوم عناوين الصحف الرياضية العالمية

شكلت اللقاءات الإعدادية للفرق الأوروبية الكبرى وتصريحات زيدان الجديدة حول غاريث بيل ومستقبله أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية.

كما اهتمت الصحف بأخبار الانتقالات ومستقبل عدة نجوم ماورو إيكاردي وغوانزالو هيغوين ونيمار وبراءة البرتغالي كريستيانو رونالدو من تهمة الاغتصاب.

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة بلقاءات الفرق الإسبانية الأربع الكبرى والتي تلعب يوم الثلاثاء وصبيحة الأربعاء لقاءات إعدادية وكتبت “ الأربعة المشاركون في دوري الأبطال يلعبون: تزداد حرارة ”.

كما تحدثت عن تصريحات النرويجي الشاب مارتين أوديغارد المعار لريال سوسيداد والذي يأمل في العودة للعب في ريال مدريد مستقبلًا.

سبورت

ركزت الصحيفة على بداية اللقاءات الإعدادية لبرشلونة بمواجهة تشيلسي في اليابان وكتبت: ”عودة برشلونة “ واهتمت بتصريحات راكيتش حول رغبته في البقاء وتصريحات غريزمان حول نيمار.

كما تحدثت عن إحداث غاريث بيل لأزمة لريال مدريد لرفضه الذهاب للصين.

الصحيفة أكدت أن الهولندي باتريك كلويفرت على بعد خطوة من أن يصبح مديرًا لمدرسة برشلونة.

كما اهتمت بتصريحات دي ليخت “ نصحوني بالذهاب لبرشلونة “ ورفض كليان مبابي تمديد عقده مع باريس سان جيرمان.

الموندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة ببداية برشلونة للقاءاته الإعدادية بمواجهة تشيلسي والتي ستعرف المشاركة الأولى للاعبيه الجدد أنطوان غريزمان ودي يونغ والحارس نيتو.

كما تحدثت عن مستقبل غاريث بيل في ريال مدريد والعروض الصينية.

الصحيفة تحدثت عن عرض يوفنتوس لباريس سان جرمان وكتبت: ”المال وديبالا وماتويدي مقابل نيمار ”.

آس

اهتمت الصحيفة بتصريحات زيدان حول غاريث بيل قبل مواجهة آرسنال وقال: ”غاريث بيل لم يشارك في لقاء بايرن ميونخ لكونه هو من طلب ذلك ”.

كما تحدثت عن بداية غريزمان مع برشلونة بمواجهة تشيلسي ومواجهة أتلتيكو مدريد لفريق ديبورتيفو جوادالاخارا المكسيكي.

الصحف الفرنسية

فرانس فوتبول

اهتمت الصحيفة بالنجم كليان مباب مهاجم باريس سان جرمان وكتبت: ”مسؤولية كبيرة“ إذ تحدث الكثير من النجوم حول ما يجب عليه فعله في الملعب وخارجه.

كما اهتمت الصحيفة في عددها الأسبوعي بلوائح الفرق العشرين والمدرب الجزائري جمال بلماضي المتوج بلقب أمم أفريقيا وكتبت تحقيقًا حول مسيرته.

ليكيب

ركزت الصحيفة على طواف فرنسا والأمل المجنون في رؤية بطلين فرنسيين يتنافسان على اللقب.

كما تحدثت عن قرب توقيع الدولي الفرنسي نبيل فقير لريال بتيس الإسباني وكتبت: ”فرصة جميلة ”.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على اقتراب إنتر ميلان من التعاقد مع البوسني دجيكو مهاجم روما ورافائيل لياو مهاجم ليل بينما صفقة لوكاكو تبقى صعبة للمطالب المالية.

كما اهتمت الصحيفة بقرب ميلان من حسم صفقة الأرجنتيني أنخل كوريا من أتلتيكو مدريد مقابل 50 مليون يورو.

الصحيفة تحدثت عن تسريع نابولي لمساعيه لحسم صفقة إيكاردي واهتمت بمستقبل المهاجم الإيطالي كييزا الذي لازال يوفنتوس يحاول التعاقد معه.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بمستقبل إيكاردي وهيغواين مؤكدة أن زوجة ووكيلة مهاجم إنتر ميلان تحاول نقله ليوفنتوس وهو ما يعني خروج هيغواين.

كما اهتمت ببراءة البرتغالي كريستيانو رونالدو من تهمة الاغتصاب واقتراب ميلان من صفقة الأرجنتيني أنخل كوريا لاعب أتلتيكو مدريد.