غاريث بيل يرفض عرضًا مغريًا من الدوري الصيني

رفض النجم الويلزي غاريث بيل، جناح فريق ريال مدريد الإسباني، الانتقال إلى الدوري الصيني رغم تلقيه أكبر عرض في العالم بقيمة مليون جنيه إسترليني أسبوعيًا، ليكون بذلك أكبر لاعب يحصل على مثل هذا الراتب في الدوري الصيني.

ونقلت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية تصريحات جوناثان بارنيت، وكيل اللاعب الويلزي بأنه تلقى عرضين من نادي بكين سينوبو غوان ونادي غيانغسو سونينغ، لكن بيل رفض نهائيًا تلك العروض وأبدى عدم اهتمامه باللعب إلى الدوري الصيني.

وأكد جوناثان بارنيت أنه من العار على الفرنسي زين الدين زيدان أن يقوم بطرد بيل من صفوف ريال مدريد، وكل ما يهم النادي الملكي هو إعادة استثمار الأموال من البيع المحتمل للاعب، وتابع: ”رحيل بيل سيكون أفضل للجميع“.

وكشف جوناثان بارنيت وكيل أعمال غاريث بيل أن العرض المقدم للفوز بخدمات اللاعب من الصين بلغ 30 مليون يورو في الموسم الواحد، وهو ما لم يقدمه أي فريق أوروبي لضم اللاعب.