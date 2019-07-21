كارلو أنشيلوتي: مفاوضات نابولي مع جيمس رودريغيز مستمرة

لا يزال كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي الإيطالي يثق في قدرة النادي على التعاقد مع الكولومبي جيمس رودريغيز من ريال مدريد.

ولا يمانع ريال مدريد في انتقال لاعبه الذي كان معارًا سابقًا إلى بايرن ميونخ، إلى غريمه وجاره أتلتيكو مدريد، خاصة وأن نابولي يريد التعاقد معه على سبيل الإعارة وليس البيع النهائي.

وقال المدير الفني السابق لريال مدريد، الأحد، لمحطة ”Tv Luna“ التلفزيونية ونقلت عنها صحيفة ”أس“ الإسبانية: ”أنا لا أعرف إذا كان جيمس يتفاوض بالفعل مع أتلتيكو مدريد، أنا لا أنتبه إلى ما يحدث في سوق الانتقالات لأن 90٪ من المعلومات من هذا النوع أكاذيب“.

وتألق الدولي الكولومبي تحت قيادة أنشيلوتي في ريال مدريد قبل رحيل المدرب إلى بايرن ميونخ ومنه إلى نابولي ويريد المدرب الإيطالي المخضرم ضم رودريغيز لناديه الحالي.

وأضاف أنشيلوتي في ردهّ على إمكانية التعاقد مع رودريغيز حتى الآن قائلًا: ”أعتقد أن المفاوضات لا تزال مفتوحة مع ريال مدريد. هناك تعاقدات صعبة لسبب ما ربما اللاعب لا يرغب في الانضمام للنادي أو فشل الاتفاق بين الأندية أو بسبب مشاكل مع الوكلاء“.

وعن علاقته برودريغيز، قال أنشيلوتي: ”علاقتي جيدة معه ونحن نحاول ضمه لأنه سيطور الفريق كثيرًا وأردته في بايرن ميونخ، لقد كان رائعًا عندما غادرت ألمانيا رغم أنه واجه بعض المشكلات في الموسم الثاني. إنه لاعب كرة قدم رائع، لكنه ليس هدفنا الوحيد“.