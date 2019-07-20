تقرير: ريال مدريد يخفض سعر رودريغيز ولا يمانع في بيعه لغريمه

جدد زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، رغبته في رحيل جيمس رودريغيز عن النادي، وأكد هذه الرغبة مرة أخرى لفلورنتيو بيريز، رئيس النادي الملكي.

وشدد المدير الفني الفرنسي على أنه لا يخطط لوجود الدولي الكولومبي في الفريق الموسم المقبل الذي ينطلق في 17 أغسطس/آب.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن خورخي مينديز، وكيل أعمال اللاعب، أمامه مهمة شاقة للحصول على عرض للاعب قبل 29 يوليو/تموز الجاري، وهو اليوم الذي ينبغي أن يعود فيه اللاعب للانضمام إلى ريال مدريد.

ولم يتراجع زيدان عن قراره السابق، إذ يعتقد أن اللاعب الذي كان معارًا لريال مدريد في أخر موسمين لن يسهم بما يكفي في مشروعه الجديد.

ويتفاوض مينديز حاليًا مع عدة أندية أبرزها نابولي وأتلتيكو مدريد ونادٍ ثالث لم يتم الكشف عنه لكن ريال مدريد أبلغه بصراحة بضرورة بيع اللاعب لعدم حاجة النادي له.

ويتبقى عامان في عقد رودريغيز مع النادي الملكي الذي خفض قيمة بيعه إلى نحو 40 مليون يورو بدلًا من 50 مليون، ثم 42 مليون يورو كما أنه لا يمانع في بيعه إلى جاره وغريمه أتلتيكو مدريد.

ورغم أن ريال مدريد لم يتلقَّ أي اتصال من مسؤولي أتلتيكو، إلا أن مينديز تواصل مع ميغيل أنخيل جيل مارين لإبلاغه برغبة اللاعب في الانتقال إلى أتلتيكو.

ويملك مينديز تفويضًا من ريال مدريد للسعي إلى اتفاق يسهل رغبة زيدان في عدم مشاركة الدولي الكولومبي في تدريبات ريال مدريد.

أما ريال مدريد فلا يجد مشكلة من بيعه لأتلتيكو كما حدث مع لاعبين آخرين، وفي حال دفع النادي المدريدي قيمة الصفقة، فلا مانع في انتقاله إلى ملعب ”واندا ميتروبوليتانو“.