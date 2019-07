الصاعد فرينوود يمنح مانشستر يونايتد الفوز على إنتر ميلان وديًا (فيديو)

أطلق المهاجم الشاب ميسون غرينوود تسديدة سكنت الشباك في الدقيقة 75 ليمنح مانشستر يونايتد المهيمن الفوز 1-صفر على إنتر ميلان في كأس الأبطال الدولية الودية لكرة القدم اليوم السبت.

واستدار اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا بقوة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسدد في الزاوية البعيدة عقب تصدي سمير هاندانوفيتش حارس إنتر ميلان لركلة حرة سددها أشلي يانغ.

وكان بوسع غرينوود أن يسجل الهدف الثاني بعدها بدقائق، ‬بعد أن سدد في العارضة عقب إعداد رائع من الجناح الهولندي الشاب تاهيت تشونغ.

MASON GREENWOOD SCORES HIS 2ND SENIOR GOAL FOR MANCHESTER UNITED VS INTER MILAN ???? pic.twitter.com/lexSPCZfuM

