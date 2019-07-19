سولشاير يستبعد لوكاكو من مباراة مانشستر يونايتد وإنتر ميلان وكونتي يعلن رغبته بضمه

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن روميلو لوكاكو ليس مستعدًا بشكل كاف من الناحية البدنية لمواجهة إنترناسيونالي وديًا غدًا السبت في الوقت الذي جدد فيه النادي الإيطالي رغبته في ضم المهاجم.

وأكد سولشاير للصحفيين اليوم الجمعة قبل المباراة في استاد سنغافورة الوطني بكأس الأبطال الدولية ”لوكاكو ليس جاهزًا ولن يتمكن من اللعب“.

وعن استمرار لوكاكو في تشكيلة مانشستر يونايتد مع بداية الموسم الجديد قال سولشاير: ”ليست لدي معلومات جديدة“.

ولم يشارك لوكاكو حتى الآن في مباريات فترة الإعداد للموسم التي تمتد في أستراليا وسنغافورة والصين بعد تعرضه لكدمة في التدريبات هذا الأسبوع.

وارتبط لاعب منتخب بلجيكا، المنضم إلى يونايتد قبل عامين، بالانتقال إلى إنتر ميلان لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن المفاوضات تعطلت.

ولم يخف أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان رغبته في ضم لوكاكو، وقال للصحفيين: ”أحب هذا اللاعب وأعتبره مهمًا بالنسبة لنا من أجل تشكيل أجواء جيدة للتنافس، سنرى ما يمكننا فعله، لكن يبقى الآن لاعبًا في يونايتد بالتأكيد“.

وتحدث سولشاير أيضًا عن لاعب الوسط بول بوغبا المنضم من يوفنتوس في 2016 في صفقة قياسية آنذاك مقابل 89.3 مليون جنيه إسترليني (110.83 مليون دولار) وسط تكهنات رحيله عن النادي الإنجليزي.

وقال سولشاير: ”أود أن أسترد نفس التشكيلة التي بدأت بها مسيرتي هنا ولا يتعلق الأمر باستعادة بول بوغبا عافيته بمفرده بل كل فرد بالفريق“.

ويبدأ يونايتد الموسم الجديد في الدوري بمواجهة تشيلسي في أولد ترافورد يوم 11 أغسطس.

ويحاول يونايتد تعزيز صفوفه بعد موسم محبط أنهاه في المركز السادس بالدوري وبفارق 32 نقطة عن غريمه البطل مانشستر سيتي.

وتعاقد يونايتد مع المدافع آرون وان-بيساكا من كريستال بالاس والجناح الويلزي دانييل جيمس من سوانزي سيتي المنتمي للدرجة الثانية، أشار سولشاير إلى أن النادي يستهدف ”لاعبًا أو اثنين آخرين“ في فترة الانتقالات.