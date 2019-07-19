رسميًا.. أنطونيو كونتي يخرج إيكاردي وناينغولان من خطط إنتر ميلان

قال أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان إنه أخرج المهاجم ماورو إيكاردي ولاعب الوسط رادغا ناينغولان من حساباته في الموسم الجديد بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

ويلتقي كونتي، المكلف بإحياء إنتر ميلان الذي لم يتوج بلقب كبير منذ 8 سنوات، مع مانشستر يونايتد وديًا غدًا السبت في سنغافورة ضمن كأس الأبطال الدولية.

وذكرت تقارير صحفية أن الأرجنتيني إيكاردي ترك مقر تدريبات فريقه في سويسرا الأسبوع الماضي.

وأبلغ كونتي الصحفيين ”كان النادي واضحًا جدًا وأخبر إيكاردي بأنه خارج المشروع وهذا هو الواقع. ترك النادي“ وينطبق نفس الأمر على ناينغولان.

ولم يخف كونتي رغبته في ضم روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد.

وأضاف ”ليس من السهل اللعب دون مهاجم في بداية الموسم كما هو الحال الآن. سوق الانتقالات لا يزال مفتوحًا وليس سهلًا اللعب ضد أندية مثل يوفنتوس ومانشستر يونايتد دون مهاجمين“.

وبدا كونتي محبطًا من إدارة إنتر ميلان قائلًا إن النادي ”متأخر قليلًا“ في فترة الانتقالات الحالية.

وضم النادي الجناح فالنتينو لازارو من هيرتا برلين ولاعب الوسط نيكولو باريلا من كالياري بجانب مدافع أوروغواي دييغو غودين من أتلتيكو مدريد.