ماورو إيكاردي يهدد إنتر ميلان بإفشال خطته

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، الأحد، أن المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي يهدد إنتر ميلان؛ بعد استبعاده من معسكر النيراتزوري وعودته إلى إيطاليا.

وبحسب صحيفة ”لاريبوبليكا“، فإن قرار مغادرة إيكاردي تدريبات إنتر ميلان في لوغانو، وعودته إلى ميلان لمواصلة التمارين منفردًا، لم يكن مشتركًا بين الطرفين.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيكاردي لم يستجب لخطط إنتر ميلان، وأشار إلى أنه يرفض الرحيل عن الفريق، وقال: ”سأبقى هنا لمدة عامين ولن أرحل، وسآخذ راتبي بالكامل، وسأرحل مجانًا“.

ويريد إنتر ميلان بيع إيكاردي المثير للجدل، والحصول على البلجيكي روميلو لوكاكو، لكن إلى الآن لم يصل عرض مناسب يرضي إدارة إنتر ميلان.

وسجل إيكاردي، البالغ من العمر 26 عامًا، مع إنتر ميلان 17 هدفًا وصنع 5 في 37 مباراة، الموسم الحالي.

وانضم إيكاردي إلى إنتر ميلان العام 2013، وسجل للفريق 124 هدفًا، وصنع 28 في 219 مباراة.