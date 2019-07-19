يوفنتوس يغازل مانشستر يونايتد بـ3 لاعبين في صفقة بول بوغبا

كشفت تقارير صحفية تفاصيل العرض الذي قدّمه نادي يوفنتوس الإيطالي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، للحصول على خدمات النجم الفرنسي بول بوغبا.

وقالت صحيفة ”كوريري ديلو سبورت“ الإيطالية، إن إدارة يوفنتوس عرضت شراء بوغبا مقابل الاستغناء عن 3 لاعبين لمانشستر يونايتد.

وأشارت إلى أن اللاعبين الثلاثة الذين تضمنتهم الصفقة التبادلية المحتملة هم: الفرنسي بليز ماتويدي والبرتغالي خواو كانسيلو والبرازيلي دوغلاس كوستا.

وأضافت الصحيفة بقولها، في تقرير نشرته اليوم الجمعة: ”الصفقة التبادلية تمثل أفضل الخيارات بالنسبة ليوفنتوس في ضم بوغبا، خاصة بعد شراء ماتياس دي ليخت من نادي أياكس أمستردام الهولندي وضم الويلزي آرون رامسي والفرنسي آدريان رابيو في صفقتي انتقال حر من آرسنال وباريس سان جيرمان على الترتيب“.

وأكدت أن يوفنتوس لن يستطيع الوفاء بالمطالب المادية التي يريدها مانشستر يونايتد لبيع بوغبا، والتي وصلت إلى 200 مليون يورو، وبالتالي فإن الخيار الأمثل هو الصفقة التبادلية لتقليل السعر.

ولا يزال النرويجي أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، متمسكًا ببقاء بوغبا، في الوقت الذي يرغب فيه نادي ريال مدريد في الحصول على خدمات الفرنسي الدولي بشدة، حيث يعتبره زين الدين زيدان مدرب الميرينغي ركيزة أساسية في مشروعه المستقبلي رفقة النادي الملكي.