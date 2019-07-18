يوفنتوس يشعل التكهنات حول بول بوغبا بمقطع فيديو على تويتر (شاهد)

أشعل نادي يوفنتوس الإيطالي التكهنات حول الفرنسي بول بوغبا، نجم وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي يرغب في الرحيل عن ”أولد ترافورد“، ويطارده نادي ريال مدريد الإسباني.

ونشر الحساب الرسمي لنادي يوفنتوس، على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، مقطع فيديو لهدف أحرزه بوغبا في إحدى المباريات التي لعبها بقميص البيانكونيري، في فترة إحدى فترات الإعداد التي تسبق بداية الموسم الكروي.

وعلّق الحساب الرسمي ليوفنتوس على الهدف بقوله: ”الأهداف الرائعة في مرحلة ما قبل الموسم، بول بوغبا 2015“.

وتسبب مقطع الفيديو في إثارة حالة من الجدل بين جماهير يوفنتوس، التي تفاعلت مع الهدف، وطالبت بإعادة بوغبا إلى البيانكونيري، وقال أحدهم: ”أرجوكم لا تتلاعبوا بمشاعرنا“.

وانتقل بوغبا من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد في أغسطس 2016، مقابل 105 ملايين يورو، في صفقة هي الأغلى على الإطلاق في هذا التوقيت.

ولا يزال نادي مانشستر يونايتد رافضًا لبيع بوغبا، ووضع سعرًا خياليًا للتفريط في خدمات اللاعب، وصل إلى 200 مليون يورو.

وأنهى مينو رايولا صفقة المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب أياكس أمستردام لصالح يوفنتوس، بعد أن لعب دورًا كبيرًا في الصفقة، بوصفه مديرًا لأعمال دي ليخت، وسيكون رايولا حاسمًا أيضًا في مستقبل بوغبا كونه مدير أعمال الفرنسي الدولي.