تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية.. برشلونة في مهمة مستحيلة لإعادة نيمار وكلوب يصدم جماهير ليفربول

”لا صوت يعلو فوق العملية نيمار”، ولكن دون معلومة محددة أو مؤكدة، وسط تقارير متضاربة تنشرها الصحافة الأوروبية حول مصير البرازيلي الدولي في الموسم المقبل.

ولكن الأمر المؤكد إلى الآن، أن رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان أصبح معقدًا، ويمكن أن يكون مستحيلًا، في ظل الفجوة الواسعة للغاية بين الخصمين اللدودين، برشلونة وسان جيرمان، فيما يتعلق بما يعرضه النادي الكتالوني لاستعادة نجمه السابق، وبين ما يطلبه بطل فرنسا لبيع أغلى لاعب في العالم.

نيمار والمستحيل

وربما يكون تقرير صحيفة ”لوباريزيان“ الفرنسية، الصادرة اليوم الخميس، هو الأقرب للواقع الحالي، مع الاعتراف بإمكانية حدوث مفاجآت خارج نطاق التوقعات في الفترة القليلة المقبلة.

وقالت الصحيفة إن تعاقد نادي برشلونة مع نيمار، يعد أمرًا مستحيلًا.

وأشارت إلى المال هو عصب عملية نيمار، ويجب على إدارة نادي برشلونة تقديم عرض مالي مناسب لإرضاء باريس سان جيرمان، الذي تعاقد مع نيمار صيف العام 2017 مقابل 222 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة أن نيمار ما زال مصممًا على العودة إلى برشلونة، وباريس سان جيرمان مستعد للتخلي عن اللاعب، لكن بعد الحصول على مقابل 300 مليون، أو 150 مليونًا، إضافة لأحد لاعبي برشلونة، وهنا مشكلة برشلونة، حيث يحاول النادي الكتالوني إيجاد حلٍ.

وأكدت إلى أن صديقًا مقربًا من برشلونة قال: ”البارسا لن يدفع كثيرًا لأجل نيمار، وقادة برشلونة مستعدون لإجراء صفقة تبادلية تشمل فيليب كوتينيو، وعثمان ديمبلي، أو فيليب كوتينيو، وإيفان راكتيتش، مع دفع 40 أو 50 مليون يورو كحد أقصى، وهم غير مستعدين لدفع أكثر من ذلك“.

وأوضحت أن برشلونة يعاني ماليًا، بعد أن أنفق نحو 200 مليون يورو، في التعاقد مع الفرنسي أنطوان غريزمان من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو، وفرينكي دي يونغ من أياكس بـ75 مليون يورو.

ووفقًا لآخر تقرير في هذا الصدد، فقد ذكرت شبكة ”سكاي سبورت“، أن برشلونة تقدّم بعرض رسمي للتعاقد مع نيمار.

وأشارت إلى أن برشلونة مستعد لدفع 90 مليون يورو، إضافة إلى لاعبين اثنين مقابل نيمار.

وقالت إن برشلونة عرض على سان جيرمان 5 لاعبين لاختيار اثنين منهم، وهم البرازيلي كوتينيو والفرنسي عثمان ديمبلي والكرواتي راكيتيتش والبرتغالي نيلسون سيميدو، وأخيرًا البرازيلي مالكوم.

بوغبا يشعل الصراع

قالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية إن نادي ريال مدريد ينتظر الآن دور ”الرجل الحاسم“ في صفقة الفرنسي بول بوغبا، نجم وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة بقولها، في تقرير نشرته اليوم الخميس: ”تعتمد إدارة ريال مدريد بشكل كبير على مينو رايولا، مدير أعمال بوغبا، في حسم صفقة اللاعب الفرنسي، الذي يمثل طلبًا خاصًا لمواطنه زين الدين زيدان، مدرب النادي الملكي، في سوق الانتقالات الجارية، الميركاتو الصيفي“.

وأشارت إلى أن صفقة بوغبا شهدت جمودًا على مستوى المفاوضات بين جميع الأطراف خلال الفترة الماضية، في ظل طلبات مانشستر يونايتد المادية المبالغ فيها، والتي وصلت إلى 200 مليون يورو لبيع بوغبا، إضافة إلى انشغال مينو رايولا بإنهاء صفقة انتقال الهولندي ماتياس دي ليخت من أياكس أمستردام إلى يوفنتوس الإيطالي.

ومضت تقول: ”أصبح رايولا متفرغًا حاليًا لصفقة بوغبا في ظل رغبة ريال مدريد الجامحة للحصول على خدمات اللاعب، الذي يريد هو الآخر الخروج من أولد ترافورد نحو وجهة جديدة، رغم تمسك إدارة مانشستر يونايتد به“.

وأكدت الصحيفة، المقربة من إدارة ريال مدريد، أن العلاقات الثنائية بين رايولا ومسؤولي ريال مدريد لم تكن أبدًا على ما يُرام، ولكن الطرفين الآن سيتحدان من أجل مهمة واحدة تصبّ في مصلحة الجميع، وهي حسم صفقة بوغبا لصالح النادي الملكي.

وتابعت بقولها: ”المهمة الصعبة التي تنتظر رايولا في هذا السياق ستكون محاولة الوصول إلى حلول وسط مع إدارة مانشستر يونايتد، قبل الثامن من أغسطس، موعد إغلاق سوق الانتقالات في إنجلترا، و18 من نفس الشهر في إسبانيا“.

وفي سياق متصل، أشعل نادي يوفنتوس الإيطالي التكهنات حول بوغبا.

ونشر الحساب الرسمي لنادي يوفنتوس، على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، مقطع فيديو لهدف أحرزه بوغبا في إحدى المباريات التي لعبها بقميص البيانكونيري، في فترة إحدى فترات الإعداد التي تسبق بداية الموسم الكروي.

وعلّق الحساب الرسمي ليوفنتوس على الهدف بقوله: ”الأهداف الرائعة في مرحلة ما قبل الموسم، بول بوغبا 2015“.

وتسبب مقطع الفيديو في إثارة حالة من الجدل بين جماهير يوفنتوس، التي تفاعلت مع الهدف، وطالبت بإعادة بوغبا إلى البيانكونيري، وقال أحدهم: ”أرجوكم لا تتلاعبوا بمشاعرنا“.

لماذا تراجع ريال مدريد عن بيبي؟

كشفت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ أن نادي ريال مدريد الإسباني دخل في مفاوضات رسمية مع نادي ليل الفرنسي للحصول على خدمات المهاجم الإيفواري الدولي نيكولاس بيبي.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إن تألق بيبي في الموسم الماضي، جعله على رأس قائمة اللاعبين المطلوبين لدى ريال مدريد، خاصة بعد أن أحرز اللاعب 23 هدفًا رفقة ليل، مما أثار اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى بالحصول على خدماته.

وأضافت بقولها: ”بدأ مسؤولو ريال مدريد التفاوض بالفعل مع إدارة ليل للتعاقد مع بيبي، خاصة بعد تأكيد رئيس النادي الفرنسي جيرار لوبيز أن بيبي لن يستمر رفقة الفريق في الموسم المقبل، وأنه معروض للبيع“.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، المقربة من إدارة ريال مدريد، إلى أن مسؤولي الميرينغي قدّموا عرضًا رسميًا للتعاقد مع بيبي، ولكنهم فوجئوا برد فعل إدارة ليل، التي بدأت المفاوضات بطلب 80 مليون يورو لبيع اللاعب الإيفواري، البالغ من العمر 24 عامًا“.

كلوب يصدم جماهير ليفربول

أكد الألماني يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، أن ناديه لن يقوم بإبرام صفقات مدوية كما يعتقد البعض في فترة الانتقالات الجارية، الميركاتو الصيفي.

وقال كلوب، في تصريحات لموقع ليفربول على الإنترنت: ”لا يمكن مقارنة ليفربول بريال مدريد وبرشلونة في الليغا، أو باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي، فيما يتعلق بسوق الانتقالات“.

وأضاف كلوب بقوله: ”ينتظر البعض أن ننفق 200 أو 300 مليون جنيه إسترليني، هذا لن يحدث سوى مع الأندية الكبرى المذكورة سابقًا، بالنسبة لي فأنا راضٍ تمامًا عن الفريق، ويمكن أن يكون هناك تدعيم في مركز واحد، بعد الصفقات التي قمنا بها في الموسمين الماضيين“.