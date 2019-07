تقرير: نادي برشلونة قدّم عرضًا رسميًا لضم نيمار

كشفت تقارير صحفية، الخميس، أن نادي برشلونة الإسباني قدّم أول عروضه الرسمية للتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووفقًا لشبكة ”سكاي سبورت“ الألمانية، فإن برشلونة تقدّم بعرض رسمي للتعاقد مع نيمار لإعادته، بعد موسمين من مغادرته إلى باريس سان جيرمان.

وأضافت ”سكاي سبورت“ أن برشلونة عرض على باريس سان جيرمان مبلغًا قيمته 90 مليون يورو، إضافة إلى لاعبين مقابل نيمار.

وأشارت الشبكة إلى أن برشلونة عرض على باريس سان جيرمان أسماء 6 لاعبين لاختيار اثنين منهم، وهم فيليب كوتينيو ومالكوم، وعثمان ديمبلي، وإيفان راكيتيتش ونيلسون سيميدو.

وأعلن نيمار صراحة رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان، بعد موسمين من انضمامه للنادي مقابل 222 مليون يورو من برشلونة، وتوترت علاقته بالإدارة في الأيام الماضية بعد تصريحات مثيرة، إلى جانب تأخره عن العودة لاستعدادات الفريق للموسم الجديد.

ويوم أمس، ذكرت تقارير إسبانية أن باريس سان جيرمان عرض نيمار على ريال مدريد وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد ويوفنتوس، في حين أفادت تقارير، اليوم الخميس، بأن باريس سان جيرمان ويوفنتوس في طريقهما لإبرام صفقة تبادلية تشمل نيمار وباولو ديبالا.

