الشيرينغيتو: صفقة تبادلية ضخمة للغاية بين باريس سان جيرمان ويوفنتوس من أجل نيمار

تحدثت تقارير صحفية إسبانية اليوم الخميس، عن صفقة تبادلية ضخمة بين باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي.

ووفقًا لبرنامج ”الشيرينغيتو“ فإن صفقة تبادلية بين باريس سان جيرمان تشمل البرازيلي نيمار والأرجنتيني باولو ديبالا، حيث ينتقل الأول إلى يوفنتوس والثاني لباريس سان جيرمان.

وأشار البرنامج الشهير إلى أن والد نيمار هو الذي عرض ابنه على إدارة يوفنتوس، وأوضح أن إدارة النادي الإيطالي كانت تفكر في إنهاء سوق الانتقالات بإعادة بول بوغبا من مانشستر يونايتد، لكنها حاليًا تفكر بجدية في خيار ضم نيمار، لتشكيل ثنائي قوي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأوضح ”الشيرينغيتو“ أن إدارة يوفنتوس لا تفكر فقط في الناحية الرياضية، حيث ستكون ثنائية رونالدو ونيمار قوية جدًا، بل أيضًا من الناحية الإعلامية، إذ سيؤثر تواجد رونالدو ونيمار على مكانة يوفنتوس.

من جهته، قال سيرجيو بوريني، الصحفي في ”Radio Sportiva“: ”يوفنتوس سينهي فترة الانتقالات الصيفية بقنبلة“، في حين قال برنامج ”JUGONES“، الذي يقدمه جوسيب بيدرول: ”نيمار قد ينتهي به المطاف في يوفنتوس، ديبالا سيدخل في الصفقة“.

في حين ذكرت صحيفة ”توتو سبورت“ إن والد نيمار يتواجد حاليًا في مدينة تورينو من أجل اجتماعه المرتقب مع فابيو بارتيشي، المدير الرياضي ليوفنتوس، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الصفقة.

وقد لا يجد ديبالا، البالغ من العمر 25 عامًا، مكانه في التشكيلة الأساسية للمدرب ماوريسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس، في حين يصر نيمار على مغادرة باريس سان جيرمان.

وتشير أغلب التقارير إلى أن نيمار سيعود إلى برشلونة، بعد موسمين أمضاهما في باريس سان جيرمان، عقب صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو، ويريد النادي الكتالوني إعادته كذلك، لكن إدارة باريس سان جيرمان ترفض التنازل عن نيمار بأقل من المبلغ الذي دفعته للتعاقد معه.

وذكرت تقارير سابقة أن إدارة باريس سان جيرمان عرضت نيمار على أندية ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد وبايرن ميونخ

ورغم ذلك، ذكرت صحيفة ”لوباريزيان“ الفرنسية، أن برشلونة هو النادي الوحيد الذي يتفاوض للتعاقد مع نيمار.

Sky Italia | والد نيمار هو الذي عرض ابنه على ادارة يوفنتوس، كان الادارة تفكر في ختم الميركاتو بصفقة بوغبا، ولكنهم يفكرون الآن بجديه في خيار تواجد كريستيانو رونالدو و نيمار في فريق واحد، التفكير ليس فقط رياضي بل يفكرون اعلامياً. pic.twitter.com/mcvJZMdXjy — El Chiringuito Arabic (@ChiringuitoArab) July 18, 2019

???? سيرجيو بوريني ( Radio Sportiva ) :“يوفنتوس سينهي فترة الانتقالات الصيفية بقنبله.“ pic.twitter.com/4b8XMeViUv — El Chiringuito Arabic (@ChiringuitoArab) July 18, 2019

????عاجل JUGONES | نيمار قد ينتهي به المطاف في يوفنتوس، ديبالا سيدخل في الصفقة.

pic.twitter.com/c2tiu7d9cB — El Chiringuito Arabic (@ChiringuitoArab) July 18, 2019

Sky Italia | على الرغم من تعاقد يوفنتوس مع دي ليخت بـ 75 مليون يورو ( تدفع في 5 سنوات ) هناك امكانية كبيره لتعاقده مع صفقة كبيره أخرى في هذا الصيف. pic.twitter.com/k5GHwqfCRJ — El Chiringuito Arabic (@ChiringuitoArab) July 18, 2019

TuttoSport | والد نيمار حاليا موجود في تورينو من أجل اجتماعه المرتقب مع فابيو بارتيشي ( المدير الرياضي ليوفنتوس ) من أجل التوصل إلى اتفاق. pic.twitter.com/hlJmI0S8wP — El Chiringuito Arabic (@ChiringuitoArab) July 18, 2019