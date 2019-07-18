تقرير يتوقع موعد انضمام نيمار لنادي برشلونة

أشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن الفريق المعاون للبرازيلي نيمار يشعر بالتفاؤل من عودته إلى برشلونة الصيف الحالي.

وذكرت صحيفة ”لو باريزيان“ الفرنسية، أن الفريق المعاون لمهاجم باريس سان جيرمان يتوقع تأكيد مستقبله ”في غضون أسبوعين أو ثلاثة“.

وانضم نيمار بالفعل إلى تدريبات باريس سان جيرمان وكان يضحك إلى جوار زميله الفرنسي كيليان مبابي وظهر بمزاج جيد.

وفي الوقت ذاته لا يزال برشلونة يبحث عن وسيلة لمحاولة التعاقد مع الدولي البرازيلي، لكنه لم يحسم موقفه بعد؛ في ظل إنفاقه الكبير خلال فترة الانتقالات الحالية.

وانضم مهاجم البرازيل إلى باريس سان جيرمان قادمًا من برشلونة بعقد لخمس سنوات، في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو (249 مليون دولار) في 2017.

وقال ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، في وقت سابق، للصحيفة ذاتها: ”نيمار يستطيع ترك باريس سان جيرمان إذا كان هناك عرض مناسب للجميع. لكن حتى الآن لا نعرف إن كان هناك ناد يرغب في شرائه وما هو المقابل المادي. كل هذا لا يتم في يوم واحد، هذا أكيد“.

وتابع ليوناردو: ”لم نتلق أي عروض. لكن نعم كانت هناك محادثات سطحية للغاية (مع برشلونة). قالوا إنهم يرغبون في شرائه لكننا لن نبيع. (بارتوميو رئيس برشلونة) هو من يقول ذلك… لكننا لم نر أن برشلونة في موقف المشتري حقًا“.