أخبار ميركاتو الأندية الأوروبية.. أحلام نيمار تقترب من النهاية الحزينة.. ويوفنتوس يستغل انهيار إيكاردي

استمر البرازيلي نيمار دا سيلفا في صدارة أخبار فترة الانتقالات الجارية، الميركاتو الصيفي، في ظل الأنباء ”السلبية“ التي تتعلق بعودته إلى نادي برشلونة الإسباني، عقب رحيله عن ”كامب نو“ إلى باريس سان جيرمان الفرنسي منذ عامين.

ورفض باريس سان جيرمان عرضًا رسميًا قدمه برشلونة لاستعادة نيمار، حيث تضمن العرض حصول بطل فرنسا على خدمات البرازيلي فيليبي كوتينيو، والكرواتي إيفان راكيتيتش، إضافة إلى 40 مليون يورو.

هل تفشل العملية نيمار؟

وقالت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، إن العرض الذي قدمه برشلونة كان ”سيئًا للغاية“، ولم ينظر إليه مسؤولو باريس سان جيرمان بعين الاعتبار على الإطلاق.

من جانبها، قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن نيمار يرغب بشدة في الرحيل عن باريس سان جيرمان، وأبدى استعداده للتضحية من أجل برشلونة، ولكن القرار النهائي الذي سيحسم مستقبله ليس في يديه، ولكنه في يد الأسرة الحاكمة في قطر، والتي تدير باريس سان جيرمان عبر رجلها في العاصمة الفرنسية، ناصر الخليفي، الذي يبدو رافضًا تمامًا لفكرة عودة اللاعب إلى برشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نيمار أصبح أكثر انفتاحًا الآن على الرحيل إلى وجهة أخرى بخلاف برشلونة، بعد لقائه السلبي للغاية مع البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي الجديد لباريس سان جيرمان، والذي وضع شروط بطل فرنسا لبيع نيمار، وهي شروط لن يقبلها برشلونة، خاصة من الناحية المالية.

وأكدت ”موندو ديبورتيفو“، المقربة من إدارة البارسا، أن أندية: ريال مدريد، وبايرن ميونخ الألماني، ويوفنتوس الإيطالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، تملك جميع الإمكانات المالية التي تمكنها من شراء نيمار، خاصة أن موقف باريس سان جيرمان سيكون مختلفًا في التفاوض مع تلك الأندية، مقارنة بالوضع مع برشلونة، في ظل العلاقات المتوترة للغاية بين الناديين.

وقالت إن ريال مدريد يمثل خيارًا واقعيًا بالنسبة لنيمار، كون اللاعب البرازيلي بمثابة ”حلم قديم“ لرئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز، كما أن يوفنتوس يحلم بدوري أبطال أوروبا، وسيكون وجود نيمار إلى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو، دافعًا قويًا نحو تحقيق البطولة، خاصة في ظل الصفقات الجديدة التي أبرمها البيانكونيري، وعلى رأسها: الهولندي ماتياس دي ليخت، والويلزي آرون رامسي، والفرنسي أدريان رابيو.

وتابعت بقولها:“بايرن ميونخ الألماني أيضًا سيكون مناسبًا لنيمار، وهناك يمكن أن يكون النجم الأوحد والأبرز، في ظل سعي العملاق البافاري إلى إعادة تشكيل الفريق بعد رحيل الفرنسي فرانك ريبيري، واعتزال الهولندي أرين روبين، في حين ستكون فرصة مانشستر يونايتد هي الأضعف في ضم نيمار، لأن المانيو لن يشارك الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا“.

مصير مودريتش ورودريغيز

كشفت تقارير صحفية تفاصيل الرحلة السرية التي قام بها مدير أعمال النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط نادي ريال مدريد الإسباني، إلى إيطاليا.

وقالت شبكة ”سكاي إيطاليا“ الإخبارية إن فلادو ليميتش، مدير أعمال مودريتش، اجتمع، أمس، مع مسؤولي نادي ميلان الإيطالي، في مقر النادي على ملعب سان سيرو، فيما يعد تحولًا جذريًا في موقف مودريتش، المتوج بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم للعام 2018.

وأشارت الشبكة الإيطالية، في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، إلى أن اللقاء الذي جمع ليميتش ومسؤولي ميلان ناقش عملية انتقال اللاعب الكرواتي إلى الروسونيري، في ظل رغبة النادي الإيطالي الشديدة بضم مودريتش، 33 عامًا، وعدم ممانعة ريال مدريد في بيع لاعبه.

وأكدت ”سكاي إيطاليا“ أن انضمام مودريتش إلى ميلان سيكون بمثابة خطوة على الطريق الصحيح لاستعادة أمجاد الروسونيري، محليًا ثم أوروبيًا.

ونوهت إلى أن إدارة ريال مدريد، برئاسة فلورنتينو بيريز، منفتحة تمامًا على بيع مودريتش، في ظل تقدّم سن اللاعب من جهة، ومن ناحية أخرى رغبتها في التخلص من بعض الأعباء المالية التي سيعاني منها الريال هذا الموسم، مع الصفقات المدوية التي أبرمها ووصلت قيمتها إلى 303 ملايين يورو، بخلاف الأجور السنوية للاعبين.

ولا يتعجل ريال مدريد بيع لاعبه جيمس رودريغيز بعد انتهاء إعارته في بايرن ميونخ التي استمرت عامين، رغم تلقيه عرضين من نابولي، وأتلتيكو مدريد، لكن قد يحتفظ به في حال رحيل إيسكو.

وقالت صحيفة ”آس“ الإسبانية إن ريال مدريد يتعيّن عليه تعويض ما دفعه في الانتقالات الصيفية الحالية، والتي بلغت 298 مليون يور، ولديه بالفعل ثلاثة لاعبي وسط يريدون الرحيل، هم: إيسكو، وداني سيبايوس، ورودريغيز، كما أنه يسعى خلف لاعب وسط رابع هو بول بوغبا.

وبات النادي في أزمة للتخلص من هؤلاء اللاعبين إذ إنه في حال تلقي إيسكو عرضًا مقابل 80 مليون يورو، وهو الرقم الذي قدّره ريال مدريد لبيعه، حينها سيبقى الدولي الكولومبي حتى لا يفقد المزيد من لاعبي الوسط.

يوفنتوس وإيكاردي

لا يريد نادي يوفنتوس الإيطالي التوقف عن مساعيه بدعم صفوفه استعدادًا للموسم المقبل.

فبعد الإعلان الرسمي عن صفقة ضم الهولندي ماتياس دي ليخت من نادي أياكس أمستردام، بدأ مسؤولو اليوفي في مشوار حسم انضمام الأرجنتيني ماورو إيكاردي إلى صفوف الفريق، حيث انطلقت بالفعل المباحثات الرسمية مع نادي إنتر ميلان.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن يوفنتوس يريد استغلال رغبة الإنتر في بيع إيكاردي، مع التراجع الرهيب في قيمة اللاعب التسويقية، بعد الأزمات التي اندلعت الموسم الماضي بينه وبين إدارة ناديه.

ويملك إيكاردي شرطًا جزائيًا في عقده يبلغ 110 ملايين يورو، إلا أن إنتر ميلان مستعد لبيع اللاعب الذي ينتهي عقده في منتصف عام 2021.

وأشارت ماركا إلى أن موقع ”ترانسفير ماركت“ يقدّر قيمة إيكاردي حاليًا بـ80 مليون يورو، إلا أن يوفنتوس مستعد لبيع مهاجمه الأرجنتيني بـ60 مليون يورو، إذا حصل على عرض جادٍ.

أتلتيكو مدريد يواصل صفقاته

أعلن أتلتيكو مدريد التعاقد مع الظهير الإنجليزي كيران تريبيير من توتنهام هوتسبير لمدة 3 سنوات، ليضيف إلى دفاعه قوة جديدة.

وذكرت تقارير إسبانية وبريطانية أن تريبيير البالغ من العمر 28 عامًا، انتقل إلى أتلتيكو مدريد مقابل حوالي 20 مليون جنيه إسترليني (24.81 مليون دولار).

وغاب تريبيير عن تشكيلة توتنهام هوتسبير في الجولة الآسيوية قبل انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز، لينهي إجراءات انتقاله إلى أتلتيكو.

وسيكون تريبيير أحد الأعمدة الرئيسة في دفاع دييغو سيميوني المدير الفني للنادي الإسباني، الساعي إلى الحفاظ على مكانته التي حققها الموسم الماضي، باحتلال المركز الثاني في الليغا خلف برشلونة، والمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.