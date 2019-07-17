توخيل: نيمار متواجد في معسكر باريس سان جيرمان لسبب غير كرة القدم

اعترف الألماني توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، بأن البرازيلي نيمار يريد مغادرة الفريق الباريسي، لكنه ترك القرار النهائي لمجلس الإدارة بقيادة القطري ناصر الخليفي.

وأجاب توخيل عند سؤاله عن نيمار خلال لقاء صحفي بعد المباراة الودية التي فاز بها سان جيرمان على دينامو دريسدين الألماني أمس بنتيجة 6-1: ”أتمنى استمرار نيمار معنا، ولكنه يرغب في الرحيل“.

وعن علمه برغبة نيمار في الرحيل عن النادي الباريسي قبل بطولة كوبا أمريكا، أوضح توخيل: ”نعم، كنت أعرف الأمر قبل البطولة، لكني تركته بين مجلس الإدارة ونيمار“.

وشدد توخيل على تواجد نيمار في الجولة التي سيقوم بها سان جيرمان في الصين، بالقول: ”سيكون متواجدًا بسبب أمور خاصة بالرعاية وليس كرة القدم“.

وأبدى نيمار رغبة في الرحيل عن فريق باريس سان جيرمان، بعدما قضى معه عامين، والعودة إلى برشلونة الإسباني الذي كان قد وافق على انتقاله لسان جيرمان في صفقة قياسية عالمية بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

وانضم نيمار إلى معسكر سان جيرمان يوم الإثنين، بعد أسبوع من بداية المعسكر، لكنه لم يشارك في المباراة أمام دريسدن، وقال توخيل إنه ليس صاحب القرار المتعلق بمصير نيمار، موضحًا أنها مسألة تخص اللاعب وإدارة النادي.

وتردد أن ليوناردو، مدير الكرة في النادي الفرنسي، أبلغ نيمار أنه يمكنه الرحيل، فقط في حالة تلقي العرض المناسب، وذكرت صحيفة ”ليكيب“ الرياضية الفرنسية اليوم الأربعاء أن باريس سان جيرمان لم يقتنع بالعرض الأخير المقدم من برشلونة، والذي يقضي بدفع 40 مليون يورو إضافة إلى انتقال لاعبي خط الوسط فيليب كوتينيو وإيفان راكيتيتش.

وكتبت الصحيفة باللغة الإنجليزية في صفحتها الأولى ”عرض سيئ للغاية“، مضيفة باللغة الفرنسية ”البنود غير مناسبة للإدارة الباريسية“.