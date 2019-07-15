شاهد.. نيمار منفردًا في تدريبات باريس سان جيرمان (صور)

عاد النجم البرازيلي نيمار إلى ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الإثنين، حيث شارك في استعدادات الفريق للموسم المقبل 2019/2020.

ونشر الموقع الرسمي لباريس سان جيرمان صور نيمار وهو يتدرب منفردًا تحت إشراف المعد البدني للفريق.

وتأخر نيمار أسبوعًا عن تدريبات باريس سان جيرمان، وقال النادي إنه سيتخذ الإجراء المناسب لتأخر اللاعب دون موافقة ناديه.

وقال نيمار إنه يريد الرحيل عن باريس سان جيرمان، في حين قال ليوناردو، المدير الرياضي للفريق إن باريس سان جيرمان مستعد لبيع نيمار، لكن بعد الحصول على العرض المناسب، ويتردد أن برشلونة يريد إعادة اللاعب البرازيلي.

وأثار نيمار، البالغ من العمر 27 عامًا، الجدل قبل يومين، عندما قال إن فوزه مع برشلونة 6/1 على باريس سان جيرمان من أفضل اللحظات في مسيرته الكروية.

وغادر نيمار برشلونة صيف العام 2017، مقابل 222 مليون يورو ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم على الإطلاق، لكن يتردد بقوة أن اللاعب لا يريد خوض المباريات مع باريس سان جيرمان، ويريد العودة إلى برشلونة.

وقال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة: ”نعرف أن نيمار يريد مغادرة باريس سان جيرمان، لكن نعرف أيضًا أن باريس سان جيرمان لا يريد بيع نيمار.