رايولا يكشف أسباب ضياع صفقة دي ليخت على برشلونة: ”حماقات لم ترد في والت ديزني“

شن مينو رايولا وكيل أعمال الهولندي الشاب ماتيس دي ليخت هجومًا ضاريًا على برشلونة بعد انضمام مدافع أياكس أمستردام الهولندي إلى يوفنتوس.

وقال وكيل الأعمال الشهير في تصريحات أبرزتها صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية و“لا غازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية عندما سأله أحد الصحفيين عن أسباب فشل مفاوضات اللاعب مع برشلونة ”المشروع الرياضي ليوفنتوس هو ما حسم الأمر لأنه الأفضل لحياته المهنية، أما برشلونة فقد ارتكب حماقات لم ترد في مسلسلات والت ديزني“.

وأشارت تقارير إلى أن يوفنتوس دفع 62 مليون جنيه إسترليني (78.99 مليون دولار) مقابل ضم قائد أياكس البالغ من العمر 19 عامًا والذي كان أحد اللاعبين الأساسيين في المسيرة الرائعة للفريق الهولندي نحو بلوغ قبل نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وبدأ وكيل أعمال المدافع الهولندي في مقارنته بلاعبين سابقين في يوفنتوس قائلًا ”دي ليخت يقترب من أداء بافيل نيدفيد بسبب عقليته وزلاتان إبراهيموفيتش لطموحه. يملك كلّ شيء ليصبح بطلًا ، إنه رقم واحد بين الشباب“.

ولا يجد رايولا أي مشكلة في تعامل دي ليخت الشاب مع عمالقة دفاع يوفنوس مثل: ليوناردو بونوتشي، وجيورجو كيليني، قائلًا ”الأبطال العظماء دائمًا ما يتعاملون جيدًا مع الجميع“.

وشق دي ليخت طريقه إلى الفريق الأول بأياكس وهو في سن 17 عامًا وذلك في عام 2016 وبات لاعبًا أساسيًّا في الموسم التالي، وأصبح بعدها أكثر المدافعين تميزًا في أوروبا بفضل قوته وقدرته على توقع الكرة والتعامل معها.

وخاض اللاعب المباراة كاملة في 17 لقاءً من بين 18 لقاءً وسجل ثلاث مرات في مسيرة أياكس بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، والتي انتهت بخسارة مؤلمة أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي في الدور قبل النهائي.

في سياق متصل، أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن ارنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة تحدث إلى لاعبه الكرواتي إيفان راكيتيتش في التدريب الصباحي اليوم الأربعاء بشأن ارتباطه مجددًا بالانتقال إلى باريس سان جيرمان.

وسعى النادي الفرنسي منذ فترة طويلة للتعاقد مع الدولي الكرواتي، لكن الأخير تمسك بالبقاء في النادي الكتالوني رغم التكهنات بشأن رحيله.

ويعتبر فالفيردي من أشد المدافعين عن راكيتيتش ويتمسك ببقائه، رغم أن إدارة النادي لم تجدد عقده حتى الآن، وربما يرحل بعد نهاية التعاقد.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ يوم الأربعاء إن فالفيردي تحدث إلى راكيتيتش بشأن دخوله في صفقة تبادلية مع نيمار الذي يرغب النادي في استعادته من باريس سان جيرمان.

ورغم أن فالفيردي يعتمد على راكيتيتش اعتمادًا يكاد يكون كليًّا إلا أنه أبلغه بنفسه بشأن إمكانية دخوله في صفقة تبادلية مع نيمار في ظل رغبة النادي الفرنسي.

وبدا نيمار قريبًا من العودة إلى برشلونة بعدما نشر فيديو لنفسه على مواقع التواصل الاجتماعي بينما كان يرتدي قميص برشلونة يوم السبت الماضي ليثير المزيد من التكهنات حول رحيله عن باريس سان جيرمان إلى فريقه السابق.

وانتقل نيمار من برشلونة إلى سان جيرمان بعقد لمدة خمس سنوات مقابل رقم قياسي بلغ 222 مليون يورو (250.17 مليون دولار) في 2017 لكن ذكرت تقارير أنه ربما يعود إلى العملاق الإسباني.

وأنفق برشلونة الكثير من الأموال خلال فترة الانتقالات الصيفية وقد عرض على باريس سان جيرمان ضم نيمار مقابل 40 مليون يورو وفيليبي كوتينيو وعثمان ديمبلي لكن النادي الفرنسي رفض ويستخدم حاليًّا خيار راكيتيتش.