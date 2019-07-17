عناوين الصحف الرياضية العالمية: نيمار ”صفقة سيئة جدًّا“.. وإيطاليا ترحب بـ“الفتى الذهبي“

شكل مستقبل الفرنسي بول بوغبا ووصول دي ليخت لتورينو للتوقيع مع يوفنتوس وعملية بيع اللاعبين في ريال مدريد، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بعرض برشلونة المرفوض لضم البرازيلي نيمار، وتعاقدات أتلتيكو مدريد وأخبار انتقالات الأندية الأوروبية.

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على مستقبل الفرنسي بول بوغبا، وكتبت: ”مانشستر يونايتد لا يخاف بول بوغبا“، وسيحتفظ بمطالبه المالية البالغة 200 مليون يورو لخروجه.

كما اهتمت بصفقات أتلتيكو مدريد، وكتبت: ”كيران تريبير وهيرموسو تعاقدان جديدان لأتلتيكو مدريد“.

كما تحدثت عن تصريحات توماس توخيل الذي قال، إنه يعلم برغبة نيمار في الرحيل.

سبورت

تحدثت الصحيفة عن الإعجاب الذي يصنعه الوافد الجديد لبرشلونة الهولندي فرانكي دي يونغ وتصريحات غريزمان، الذي قال: ”ميسي اللاعب الأفضل في العالم“.

كما اهتمت بالبرازيلي نيمار الذي أخبر باريس سان جيرمان برغبته في الرحيل.

وتحدثت عن استعادة برشلونة للاعبه الشاب مارك كوكورييا وقرب ماريو هيرموسو من أتلتيكو مدريد.

موندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بمستقبل نيمار، وكتبت: ”لائحة نيمار“، مؤكدة أنها تضم بضع فرق: برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد كوجهة محتملة.

كما اهتمت بالفرنسي أنطوان غريزمان الذي قال: ”لنستمتع“.

الصحيفة تحدثت عن استرجاع برشلونة للاعبه الشاب مارك كوكورييا ورغبته التعاقد مع مدافع ريال بتيس جونيو.

كما تحدثت عن قرب تعاقد أتلتيكو مدريد مع هيرموسو وتريبير.

آس

اهتمت الصحيفة بمصير لاعبي ريال مدريد المرشحين للخروج، وكتبت: ”عملية 200 مليون يورو“، إذ يعمل فلورنتينو بيريز وزيدان على تسريع وتيرة خروج عدة لاعبين.

الصحيفة تحدثت -أيضًا- عن صفقات أتلتيكو مدريد وكتبت: ”تريبير وهيرموسو يعززان دفاع سيميوني“.

الصحيفة اهتمت -أيضًا- بالنجم البرازيلي نيمار، الذي سيسافر برفقة فريقه إلى جولة الصين.

الصحف البريطانية

ذا صن

اهتمت الصحيفة بالفرنسي بول بوغبا، إذ قال سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد: ”بوغبا سينتصر على أنصار مانشستر يونايتد“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة بعرض برشلونة لباريس سان جيرمان مقابل ضمن نيمار، وكتبت: ”صفقة سيئة جدًّا“، إذ عرض الفريق الإسباني ديمبلي وراكيتيتش زائد 40 مليون يورو.

كما اهتمت بطواف فرنسا من خلال رغبة الفرنسي تيبو بينو في الثأر وتراجعه في المرحلة العاشرة.

الصحف الإيطالية

كورييه ديللو سبورت

تحدثت الصحيفة عن وصول دي ليخت لتورينو، وكتبت: ”دي ليخت، حفلة يوفنتوس“.

كما اهتمت بالبلجيكي روميلو لوكاكو، وكتبت: ”كونتي يطالب بالتعاقد معه وإنتر ميلان يندفع“.

كما تحدثت عن مستقبل إيكاردي، وكتبت: ”نقطة التحول: يفتح الباب أمام نابولي“.

توتو سبورت

تحدثت الصحيفة عن وصول دي ليخت لتورينو تمهيدًا لانتقاله ليوفنتوس، وكتبت: ”نرحب بالفتى الذهبي“.

كما اهتمت بإمكانية تعاقد دي روسي مع بوكاجونيور الأرجنتيني وتقديم إنتر ميلان لعرض بمبلغ 60 مليون يورو لضم لوكاكو.