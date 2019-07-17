”الرحلة السرية“.. كواليس مباحثات مدير أعمال مودريتش نجم ريال مدريد في إيطاليا

كشفت تقارير صحفية تفاصيل الرحلة السرية التي قام بها مدير أعمال النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط نادي ريال مدريد الإسباني، إلى إيطاليا.

وقالت شبكة ”سكاي إيطاليا“ الإخبارية إن فلادو ليميتش، مدير أعمال مودريتش، اجتمع أمس مع مسؤولي نادي ميلان الإيطالي، في مقر النادي بملعب سان سيرو، فيما يعد تحولاً جذرياً في موقف مودريتش، المتوج بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2018.

وأشارت الشبكة الإيطالية، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إلى أن اللقاء الذي جمع ليميتش ومسؤولي ميلان ناقش عملية انتقال اللاعب الكرواتي إلى الروسونيري، في ظل رغبة النادي الإيطالي الشديدة في ضم مودريتش، 33 عاماً، وعدم ممانعة ريال مدريد في بيع لاعبه.

وأكدت ”سكاي إيطاليا“ أن انضمام مودريتش إلى ميلان سيكون بمثابة خطوة على الطريق الصحيح لاستعادة أمجاد الروسونيري، محلياً ثم أوروبياً.

ونوهت إلى أن إدارة ريال مدريد، برئاسة فلورنتينو بيريز، منفتحة تماماً على بيع مودريتش، في ظل تقدّم سن اللاعب من جهة، ومن ناحية أخرى رغبتها في التخلص من بعض الأعباء المالية التي سيعانيها الريال هذا الموسم، مع الصفقات المدوية التي أبرمها ووصلت قيمتها إلى 303 ملايين يورو، بخلاف الأجور السنوية للاعبين.

ويحصل مودريتش على راتب سنوى يصل إلى 12.5 مليون يورو، وهو ما سيدفع مسؤولي الريال نحو قبول أي عرض مالي جيد لبيع اللاعب الكرواتي.

ويمتد عقد مودريتش مع ريال مدريد حتى منتصف عام 2020، وهو ما يجعل بيعه في سوق الانتقالات الجارية، بمثابة التوقيت المثالي، إذ تبلغ قيمته التسويقية الآن 20 مليون يورو، حسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.