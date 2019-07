تمهيدًا للتوقيع الرسمي.. دي ليخت يبدأ إجراءات الكشف الطبي في يوفنتوس (فيديو وصور)

نشر الحساب الرسمي لنادي يوفنتوس على تويتر، صورًا من وصول الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس أمستردام، إلى المركز الطبي للفريق، صباح اليوم الأربعاء.

ووفقًا للحساب الرسمي، فإن دي ليخت سيجري سريعًا الكشف الطبي، تمهيدًا للانضمام بشكل رسمي إلى صفوف السيدة العجوز.

وكان اللاعب قد وصل تورينو، أمس الثلاثاء، في ظل تقارير صحفية تقول إن يوفنتوس سيدفع لأياكس 70 مليون يورو لإتمام الصفقة، بالإضافة إلى 10 ملايين كعمولة للإيطالي مينو رايولا، وكيل اللاعب الهولندي.

وسيتقاضى دي ليخت راتبًا سنويًا مع اليوفي يبلغ 7.5 مليون يورو، وقد يصل بالمكافآت إلى 12 مليونًا.

