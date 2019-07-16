دي ليخت يصل تورينو تمهيدًا للانضمام رسميًا إلى يوفنتوس (فيديو)

وصل الهولندي ماتيس دي ليخت، مدافع وقائد أياكس أمستردام بطل الدوري الهولندي، إلى مدينة تورينو، الثلاثاء، بعدما وافق على الانضمام إلى ناديها، يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي في المواسم الثمانية الماضية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ”يوفنتوس“، على تويتر فيديو لطائرة اللاعب وهي تحط الرحال في مطار تورينو.

Touch down! The young Dutchman has flown into Turin ???????????? ????➡️https://t.co/ME3UCrEmJC pic.twitter.com/Q8j7jBxbLy — JuventusFC (@juventusfcen) July 16, 2019

ولم توضح التقارير ما إذا كان نادي السيدة العجوز قد توصل إلى اتفاق كامل بشأن قيمة الصفقة مع نادي العاصمة الهولندية، لكنها أكدت أن قائد أياكس البالغ 19 عامًا وافق على الشروط الشخصية مع النادي الإيطالي.

وأشارت التقارير إلى أن البيانكونيري سيدفع 75 مليون يورو (85 مليون دولار) لأياكس للحصول على خدمات المدافع الدولي الهولندي.

وارتبط اسم دي ليخت بالعديد من الأندية الأوروبية، لاسيما برشلونة الإسباني، بعدما أدى دورًا أساسيًا الموسم المنصرم في فوز أياكس بلقب الدوري المحلي، وبلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث خسر أمام تونتهام هوتسبر الإنجليزي 2-3 إيابًا على أرضه بهدف قاتل في اللحظات الأخيرة، بعدما كان فاز بهدف نظيف ذهابًا.

وخاض دي ليخت 117 مباراة في مختلف المسابقات بقميص أياكس، وسجل 13 هدفًا، بينها ثلاثة أهداف على الصعيد الأوروبي في مغامرة الفريق إلى المربع الذهبي الموسم الماضي، علمًا بأنه سجل هدف الفوز في عقر دار يوفنتوس، وساهم في إقصاء النادي الإيطالي من الدور ربع النهائي بإلحاق الهزيمة به إيابًا 1-2، بعد التعادل 1-1 ذهابًا.

LE PRIIIIIIIIIIINCE https://t.co/H0UOv0Yjrf — Malko de Ligt (@Oklam21) July 16, 2019

وكان يوفنتوس قدم رسميًا، الاثنين، لاعب وسطه الدولي الويلزي آرون رامسي المنتقل إلى صفوفه كلاعب حر، بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق أرسنال الإنجليزي، علمًا بأن اللاعب كان قد وافق في فبراير الماضي، على الانتقال إلى تورينو بدءًا من الموسم الجديد.