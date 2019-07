دي ليخت يصل تورينو تمهيدًا للانضمام رسميًا إلى يوفنتوس (فيديو)

وصل الهولندي ماتيس دي ليخت، مدافع وقائد أياكس أمستردام بطل الدوري الهولندي، إلى مدينة تورينو، الثلاثاء، بعدما وافق على الانضمام إلى ناديها، يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي في المواسم الثمانية الماضية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ”يوفنتوس“، على تويتر فيديو لطائرة اللاعب وهي تحط الرحال في مطار تورينو.

Touch down! The young Dutchman has flown into Turin ????????????

????➡️https://t.co/ME3UCrEmJC pic.twitter.com/Q8j7jBxbLy

— JuventusFC (@juventusfcen) July 16, 2019