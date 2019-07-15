أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية.. مبابي يحتفل بذكرى التتويج بكأس العالم.. وهاري كين ينعى الطفل ويليامز (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي..

مبابي يحتفل بذكرى الفوز بكأس العالم

احتفل كليان مبابي، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بذكرى مرور عام على فوز منتخب بلاده بلقب كأس العالم، حيث نشر اللاعب صورة له وهو يقبل الكأس، وعلق أعلى الصورة قائلًا: ”سنة بالفعل“.



ماسون مونت: فخور بالتجديد لتشيلسي

نشر ماسون مونت، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، صورًا له أثناء توقيعه على العقد الجديد لفريقه، وعلق اللاعب أعلى الصور قائلًا: ”فخور جدًا بالتوقيع لمدة 5 سنوات إضافية في تشيلسي، انضممت إلى النادي في السادسة من العمر، وأنا أشعر وكأنني في المنزل، لدينا فريق رائع، مع العديد من اللاعبين الشباب المثيرين ولا أستطيع الانتظار لبدء الموسم“.

روبن تشيك في تدريبات المياه

نشر روبن تشيك، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، مقطع فيديو له عبر صفحته الشخصية أثناء أدائه تدريبات المياه في حوض السباحة، وعلّق اللاعب أعلى مقطع الفيديو: ”أول تشغيل اليوم“.



هاري كين ينعى الطفل ويليامز

نشر هاري كين، مهاجم نادي توتنهام الإنجليزي، صورة له رفقة الطفل بن ويليامز، والذي تُوفي مؤخرًا بعد معاناة مع المرض، حيث علق كين أعلى الصورة: ”حزين جدًا لسماع أن بن ويليامز وافته المنية مؤخرًا، إنه لشرف لي أن قابلته في مباراة إسبانيا، وشارك لحظة خاصة مع الحذاء الذهبي، أقدّم عزائي لعائلته“.

هيكتور بيليرين يغازل كرة القدم

نشر هيكتور بيليرين، لاعب نادي آرسنال الإنجليزي، صورة له عبر صفحته الشخصية وهو يداعب الكرة، وعلق اللاعب أعلى الصورة: ”لن تعرف أبدًا كم اشتقت لك يا حبيبتي“.



ماركوس كوريا: استجمام

نشر البرازيلي ماركوس كوريا، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة له عبر صفحته الشخصية لحمام السباحة الخاص به، وعلق اللاعب أعلى الصورة: ”استجمام“، وذلك قبل الدخول في تدريبات الفريق.



مانشستر سيتي يحتفل بعيد ميلاد دانيلو لويز

حرصت الصفحة الرسمية لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي على الاحتفال بعيد ميلاد اللاعب البرازيلي دانيلو لويز، حيث نشرت الصفحة صورة للاعب، وعلقت أعلى الصورة: ”كل عام وأنت بخير“.



إبراهيموفيتش يداعب فتاة الكاراتيه

نشر النجم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، مقطع فيديو له عبر صفحته الشخصية، وهو يقف أمام إحدى فتيات الكاراتيه، والتي فشلت في الوصول إلى وجهه، وعلق إبراهيموفيتش أعلى الصورة :“في المستقبل“.

النصر السعودي يشكر المجلس السابق

حرصت الصفحة الرسمية لنادي النصر السعودي على توجيه الشكر إلى مجلس الإدارة السابق، حيث وضعت الصفحة صورة لأعضاء المجلس السابق، وقالت أعلى الصورة: ”شكرًا للأستاذ سعود بن محمد آل سويلم وأعضاء مجلس إدارته على كل ما قدموه لناديهم“.



محمد الشناوي يستعد للموسم الجديد

نشر محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي المصري، صورة له عبر صفحته الشخصية في أحد تدريبات الفريق، كإشارة إلى جاهزيته لتقديم موسم جيد مع ناديه بعد المردود الرائع الذي قدّمه مع منتخب بلاده أثناء مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

