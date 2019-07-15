بايرن ميونخ يتراجع عن ضم ليروي ساني

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الاثنين، أن نادي بايرن ميونخ الألماني غض الطرف عن التعاقد مع ليروي ساني جناح مانشستر سيتي.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ فإن إدارة بايرن ميونخ تأكدت من صعوبة التعاقد مع ساني، في ظل تمسك مانشستر سيتي باللاعب.

وعبّر مسؤولو بايرن ميونخ علانية عن رغبتهم في التعاقد مع ليروي ساني، البالغ من العمر 23 عامًا، لكن تمسك مانشستر سيتي بالحصول على 100 مليون يورو جعل من إنجاح الصفقة أمرًا مستحيلًا.

وأشارت ”ديلي ميل“ إلى أن بايرن ميونخ حوّل أنظاره إلى كالوم هودوسون أودوي، لاعب تشيلسي الإنجليزي، والإنجليزي يانيك كاراسكو، لاعب داليان ييفانغ الصيني.

وينوي بايرن ميونخ تعزيز صفوفه بلاعبين جدد بعد مغادرة الفرنسي فرانك ريبيري، واعتزال الهولندي آرين روبن.

وانضم ساني إلى مانشستر سيتي العام 2016 مقابل 45 مليون جنيه إسترليني، وشارك مع الفريق في 133 مباراة، سجل فيها 39 هدفًا وصنع 45، ويتبقى عامان على نهاية عقده مع النادي الإنجليزي.