صحيفة: داني ألفيس على أعتاب مانشستر سيتي باتصال من غوارديولا

اقترب المدافع البرازيلي داني ألفيس، من الانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي إكسبريس“ الإنجليزية، فإن المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، تواصل مع داني ألفيس، وأقنعه بالانتقال إلى مانشستر سيتي بداية من الموسم المقبل 2019/2020.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن داني ألفيس، البالغ من العمر 36 عامًا، سيوقع عقدًا لمدة موسم واحد مع مانشستر سيتي، براتب يصل إلى 120 ألف جنية إسترليني في الأسبوع الواحد.

وسبق أن لعب ألفيس تحت قيادة غوارديولا بين 2008 و2012، مع برشلونة الإسباني، حيث كان عنصرًا أساسيًا في تشكيلة النادي الكتالوني، الذي سيطر على القارة الأوروبية.

وانضم ألفيس إلى برشلونة صيف العام 2008، قادمًا من إشبيلية، حيث كان ضمن الجيل الذهبي للنادي الكتالوني، وسجل فيها 21 هدفًا، وقدّم 103 تمريرات حاسمة.