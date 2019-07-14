أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية: تير شتيغن يرحب بغريزمان.. وإنتر ميلان يهدد إيكاردي

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

رافينيا ألكانتارا: هيا بنا نبدأ

نشر رافينيا ألكانتارا لاعب نادي برشلونة الإسباني، صورة له عبر صفحته الشخصية أثناء خضوعه للكشف الطبي قبل الدخول في تدريبات الفريق، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”هيا بنا نبدأ“.

تير شتيغين يرحب بغريزمان

حرص تير شتيغين ، حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني، على الترحيب بزميله الجديد أنطوان غريزمان، مهاجم الفريق المنتقل حديثًا من صفوف نادي أتلتيكو مدريد، حيث نشر شتيغين صورة له برفقة غريزمان وعلق أعلى الصورة قائلًا: ”2019/2020 يبدأ اليوم، دعنا نذهب!“.

ألابا يهنئ سيرجي غنابري بعيد ميلاده

نشر دافيد ألابا، لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني، صورة له عبر صفحته الشخصية برفقة زميله سيرجي غنابري، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”تحديدًا في عام 1995 كل عام وأنت بخير“.

فوز فريق رافائيل فاران

نشر رافائيل فاران، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، صورًا لتدريبات الفريق عبر صفحته الشخصية، والتي انتهت بفوز فريق فاران، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”فريق فاران“.

غاريث بيل: التدريب مع الأولاد

نشر غاريث بيل جناح نادي ريال مدريد الإسباني، صورًا له عبر صفحته الشخصية أثناء أدائه تدريبات الفريق اليوم، وعلق بيل أعلى الصور قائلًا: ”التدريب قبل بداية الموسم مع الأولاد“، كإشارة إلى حرصه على تقديم أداء قوي في الموسم الجديد مع النادي الملكي.

إنترميلان يصدر بيانًا ضد إيكاردي

نشرت الصفحة الرسمية لنادي إنترميلان الإيطالي بيانًا ضد لاعب الفريق إيكاردي، عقب الأزمة الأخيرة التي نشبت بين اللاعب والإدارة، حيث وضعت الصفحة صورة للاعب قالت أعلاها: ”إيكاري يهدد بالبقاء في الميلان بالاطلاع على السنتين المتبقيتين من عقده مع إنتر، تم التأكيد يوم السبت على أن إنتر لن يشارك ماورو إيكاردي في كأس الأبطال الدولية“.

تشامبرز في المياه المثلجة

نشر كالوم تشامبرز، لاعب نادي الأرسنال الإنجليزي، صورًا له عبر صفحته الشخصية، أثناء قضائه تدريبات اللياقة البدنية في براميل المياه المثلجة، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”عندما يتم إخبارك، ستستمر مدة 5 دقائق في الثلج“.

توتنهام يزن نجومه

نشرت الصفحة الرسمية لنادي توتنهام الإنجليزي، صورًا أثناء قياس أوزان لاعبي الفريق، وعلقت الصفحة أعلى الصور قائلة: ”ممارسة ما قبل الموسم“.

عبد الرزاق حمد لله يشكر المشيقح

حرص المغربي عبد الرزاق حمدلله، على توجيه الشكر إلى فهد المشيقح عضو شرف النادي السابق، حيث نشر اللاعب صورًا تجمعه بفهد المشيقح، وعلق اللاعب أعلى الصور قائلًا: ”لقد كنت لنا أخا قبل أن تكون رئيسنا، شكرًا من القلب لرجل أسعد الأمة النصراوية، ولك كل الحب والتقدير“.

عصام الحضري في مهرجان اعتزال ويليام أمامو

نشر عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، صورة له برفقة الحارس الغاني الدولي ويليام أمامو، في مهرجان اعتزال الأخير، الذي أقيم اليوم، وعلق الحضري أعلى الصورة قائلًا: ”من اعتزال حارس المرمى الغاني الدولي ويليام أمامو“.