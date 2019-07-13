مدرب نيجيريا: منتخب الجزائر لم يعد ضعيفًا ولا كثير الأخطاء

تذكر الألماني جيرنوت رور، مدرب منتخب نيجيريا، آخر مواجهة جمعت فريقه بالجزائر قبل عامين، حينما كان فريقًا ”ضعيفًا“ وكثير الأخطاء، لكنه قال إن ذلك كله تغيّر بقيادة المدرب جمال بلماضي.

والتقى الفريقان، قبل مواجهتهما، غدًا الأحد، في قبل نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في القاهرة، مرتين في تصفيات كأس العالم العام 2017 حينما فازت نيجيريا 3-1 على أرضها، وانتهت مباراة العودة في الجزائر بالتعادل 1-1 لتتصدر نيجيريا المجموعة وتتأهل إلى نهائيات روسيا العام الماضي.

وخسرت نيجيريا مباراة العودة، عبر احتساب الجزائر فائزة 3-صفر لدفع الضيوف بلاعب لا يحق له المشاركة، لكن هذه النتيجة لم تؤثر على نيجيريا التي ضمنت بالفعل بلوغ كأس العالم 2018.

وقال رور:“كان فريقًا هشًا وضعيفًا خلال هذه الفترة، وانتصرنا عليه 3-1 وكانت هناك الكثير من الأخطاء الفردية، وسهّل الجزائريون علينا الفوز. وفي مباراة العودة تكرر الأمر أيضًا“.

وأضاف أن بلماضي قام بعمل“احترافي للغاية“ في أقل من عام واحد على توليه المسؤولية بقيادة منتخب بلاده لأول قبل نهائي في كأس الأمم منذ 2010.

وتابع المدرب الألماني:“الآن هو فريق متماسك، ويملك توازنًا جيدًا بين الدفاع والهجوم، ويتمتع اللاعبون بلياقة بدنية جيدة للغاية، لقد تقدم الفريق كثيرًا، وستكون مباراة يوم غدٍ مختلفة تمامًا عن آخر مواجهتين قبل عامين“.

ومثلما يفعل دائمًا قال ”رور“ الذي تغلب فريقه 2-1 على جنوب أفريقيا في دور الثمانية، إن منافسه المقبل الطرف الأقرب للفوز.

وقال نفس الشيء عن جنوب أفريقيا في الدور الماضي بعدما أقصت مصر صاحبة الضيافة من دور الستة عشر.

وأضاف رور:“الكل أجمع على أن مصر كانت مرشحة للفوز باللقب، إذن عندما تهزم المرشح تصبح بين المرشحين، والآن تغلبنا على أحد المرشحين، لكننا سنواجه فريقًا يعتقد الجميع أنه كان الأفضل في دور المجموعات، لذلك ما زلنا خارج الترشيحات“.