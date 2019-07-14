يوفنتوس ينهي اتفاقه مع أياكس.. ودي ليخت يجري الاختبار الطبي غدًا

قالت صحيفة ”غازيتا ديلو سبورت“، إن نادي يوفنتوس الإيطالي أنهى جميع الاتفاقات الخاصة بصفقة ضم المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، لاعب أياكس أمستردام.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الأحد، إلى أن إدارة يوفنتوس حسمت الصفقة رسميًّا خلال الساعات القليلة الماضية، واتفقت مع أياكس على دفع 70 مليون يورو مقابل التعاقد مع دي ليخت، إضافة إلى بعض المتغيرات الأخرى.

وأكدت الصحيفة أن الشرط الجزائي في عقد دي ليخت مع يوفنتوس سيكون 150 مليون يورو.

وأضافت: ”من المتوقع أن يصل دي ليخت إلى تورينو مساء اليوم، على أن يقوم بإجراء الكشف الطبي، صباح الإثنين، ثم يتم تقديمه رسميًّا إلى وسائل الإعلام.

ويأتي حسم يوفنتوس لصفقة دي ليخت بعد ماراثون طويل، خاض فيه النادي الإيطالي سباقًا شرسًا لضم اللاعب الهولندي الدولي، مع أندية باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، إلا أن رغبة اللاعب، والدور الذي لعبه مدير أعماله مينو رايولا، حسما الموقف تمامًا لصالح البيانكونيري.

وتعتبر صفقة دي ليخت هي الرابعة هذا الموسم ليوفنتوس، بعد الفرنسي أدريان رابيو، والويلزي آرون رامسي، والتركي ميري ديميرال.

وأوضحت الصحيفة، أن دي ليخت سيحصل على القميص رقم 4، الذي يرتديه في منتخب هولندا، والذي كان يرتديه المغربي مهدي بنعطية والأوروغواياني مارتن كاسيريس في صفوف اليوفي.