أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية.. راموس يحتفل بهزيمة زملائه.. وكريستيانو رونالدو في تدريبات يوفنتوس

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي.

رونالدو: سعيد بالعودة إلى العمل

نشر كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفينتوس الإيطالي، صورة له عبر صفحته الشخصية، أثناء أدائه مران الفريق اليوم، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”سعيد بالعودة إلى العمل ورؤية زملائي في الفريق“.

راموس سعيد بهزيمة زملائه

نشر سيرجيو راموس، مدافع نادي ريال مدريد الإسباني، فيديو له عبر صفحته الشخصية، عقب انتهاء مران الفريق بفوز فريق راموس وهزيمة الفريق الآخر، وأظهر الفيديو حالة السعادة التي ظهرت على راموس، والحزن الذي خيم على كارفخال وناتشو، وعلق راموس أعلى الفيديو قائلًا: ”الوجه بعد هزيمة صعبة، ناتشو وكارفاخال تظهر وجوههم بعد هزيمة صعبة“.

???? @nachofi1990 y @DaniCarvajal92 dan la cara tras una dura derrota.

‼ Sus declaraciones más sorprendentes y sinceras ‼

????#Nacho and #Carvajal show their faces after a tough defeat.

Some surprising and honest words‼ pic.twitter.com/i8H5QrKDAq

— Sergio Ramos (@SergioRamos) July 13, 2019