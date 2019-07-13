أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية.. راموس يحتفل بهزيمة زملائه.. وكريستيانو رونالدو في تدريبات يوفنتوس

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي.

رونالدو: سعيد بالعودة إلى العمل

نشر كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفينتوس الإيطالي، صورة له عبر صفحته الشخصية، أثناء أدائه مران الفريق اليوم، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”سعيد بالعودة إلى العمل ورؤية زملائي في الفريق“.

Felice di tornare al lavoro e vedere i miei compagni di squadra ⚽️???????????????????????????? #finoallafine #forzajuve pic.twitter.com/gPj49rDafC — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 13, 2019

راموس سعيد بهزيمة زملائه

نشر سيرجيو راموس، مدافع نادي ريال مدريد الإسباني، فيديو له عبر صفحته الشخصية، عقب انتهاء مران الفريق بفوز فريق راموس وهزيمة الفريق الآخر، وأظهر الفيديو حالة السعادة التي ظهرت على راموس، والحزن الذي خيم على كارفخال وناتشو، وعلق راموس أعلى الفيديو قائلًا: ”الوجه بعد هزيمة صعبة، ناتشو وكارفاخال تظهر وجوههم بعد هزيمة صعبة“.

???? @nachofi1990 y @DaniCarvajal92 dan la cara tras una dura derrota.

‼ Sus declaraciones más sorprendentes y sinceras ‼

????#Nacho and #Carvajal show their faces after a tough defeat.

Some surprising and honest words‼ pic.twitter.com/i8H5QrKDAq — Sergio Ramos (@SergioRamos) July 13, 2019

سامي خضيرة يحتفل بذكرى التتويج بالمونديال

احتفل الألماني سامي خضيرة، بمرور 5 سنوات على تتويج منتخب بلاده بالمونديال العالمي، عقب التغلب على منتخب الأرجنتين في المباراة النهائية، حيث نشر اللاعب صور تتويج منتخب بلاده، وعلق أعلى الصور قائلًا: ”مثل اليوم من 5 سنوات“.

فان دايك: عودة للعمل

نشر اللاعب الهولندي فان دايك، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، صورًا له عبر صفحته الشخصية قبل بداية مران الفريق اليوم، وعلق اللاعب أعلى الصور قائلًا: ”عودة للعمل“.

راشفورد: إعصار المان يونايتد قادم

نشر ماركوس راشفورد، لاعب نادي مانشيستر يونايتد الإنجليزي، فيديو للهدف الذي سجله اليوم في مرمى بيرث غلوري الأسترالي، في اللقاء الودي الذي جمع بين الفريقين، وعلق اللاعب أعلى الفيديو قائلًا: ”الإعصار“، كإشارة إلى جاهزيته هو وزملائه للموسم الجديد.

أندريه غوميز: الاستعدادات تسير بشكل جيد جدًا

نشر البرتغالي أندريه غوميز، لاعب نادي إيفرتون الإنجليزي، صورًا له عبر صفحته الشخصية، أثناء أدائه تدريبات فريقه اليوم، وعلق اللاعب أعلى الصور قائلًا: ”العمل الجاد في سويسرا حتى الآن جيد جدًا“، كإشارة إلى استعداد فريقه بشكل جيد للموسم المقبل.

أرنولد: سماع كل شيء عن استعدادات الصيف

نشر ترينت أرنولد، لاعب ليفربول الإنجليزي، صورة له عبر صفحته الشخصية برفقة زملائه في الفريق أثناء تدريبات فريق الريدز، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”قبل بداية الموسم، سماع كل شيء عن استعدادات الصيف“.

Pre-season day 1: hearing all about Hendo’s summer ???? pic.twitter.com/kHlv0KPQS6 — Trent Arnold (@trentaa98) July 13, 2019

لوكاس هيرنانديز: أشعر أن ركبتي أصبحت أفضل

نشر لوكاس هيرنانديز، لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني، فيديو له أثناء أدائه بعض التدريبات التأهيلية، وعلق اللاعب أعلى الفيديو قائلًا: ”خطوة بخطوة شعور أفضل مع الركبة“.

زبير بية يجرب تطبيق العمر

حرص النجم التونسي السابق، زبير بية، على تجربة تطبيق العمر، الذي يبدو فيه الشخص أكبر من سنه الحقيقي بسنوات عديدة، حيث نشر نجم الكرة التونسية السابق صورة له عبر صفحته الشخصية، وهو يبدو عجوزاً بعد التطبيق الجديد.