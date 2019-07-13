رسميًا.. إنتر ميلان يضم نيكولو باريلا (صور)

أعلن إنتر ميلان، رسميًا، تعاقده مع لاعب الوسط الإيطالي الدولي نيكولو باريلا قادمًا من فريق كالياري بعقد مدته 5 مواسم.

وقال إنتر ميلان في بيان نشره على حسابه في موقع ”تويتر“: ”رسميًا.. نيكولو باريلا لاعبًا جديدًا في إنتر ميلان، بعقد يمتد لـ5 مواسم مقبلة“.

وذكر موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي، أن إنتر سيدفع 10 ملايين يورو في العام الأول، ثم 25 مليون يورو لضم باريلا بصفة نهائية في نهاية الموسم الجديد، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو على شكل مكافآت.

وقضى باريلا 5 سنوات في كالياري، سجل له فيها 7 أهداف في 112 مباراة.

وباريلا، البالغ من العمر 22 عامًا، سادس صفقات إنتر ميلان الصيف الحالي، بعد دييغو غودين، وستيفانو سينسي، وفالنتينو لازارو، ولوسيان أجوميه، وغابرييل برازو.

ويسعى إنتر ميلان للتتويج بلقب الدوري الإيطالي، الغائب عن النادي من 9 مواسم، بعد أن تعاقد مع المدرب أنطونيو كونتي.