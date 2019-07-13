عناوين الصحف الرياضية العالمية.. أزمة صفقة غريزمان وتفوق فيدرر على نادال (صور)

شكّل تعاقد نادي برشلونة الإسباني مع الفرنسي أنطوان غريزمان وفوز روجر فيدرر على رافائيل نادال في نصف نهائي ويمبلدون أهم عناوين الصحف الرياضية الصادرة اليوم السبت 13 يوليو.

كما اهتمت الصحف بمغادرة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان معسكر ريال مدريد في كندا لأسباب عائلية واقتراب دي ليخت من يوفنتوس.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية لليوم السبت:

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة بصفقة غريزمان وكتبت ”أتلتيكو مدريد يطالب برشلونة بدفع 200 مليون يورو“.

كما أجرت الصحيفة حوارًا مع لوكا زيدان الذي تحدث عن أسباب مغادرته ريال مدريد وقال: ”كنت في حاجة لأثبت قيمتي في مكان آخر“.

كما اهتمت بإقصاء نادال أمام فيدرر في حديقته الخاصة ويمبلدون ومغادرة زيدان معسكر ريال مدريد في كندا.

سبورت

اهتمت الصحيفة بتعاقد برشلونة مع أنطوان غريزمان وكتبت ”التوقيع نهائي حاليًا“، في إشارة لمسلسل اللاعب طيلة الفترة السابقة.

كما اهتمت بنصف نهائي ويمبلدون وكتبت ”لا نادال لا باوتيستا وصلا النهائي“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تعاقد برشلونة مع أنطوان غريزمان وكتبت ”غريزمان أخيرًا وقّع“.

كما اهتمت بعطلة الأرجنتيني ليونيل ميسي وعائلته وتأهل فيدرر وديوكوفيتش لنهائي ويمبلدون.

أس

اهتمت الصحيفة بتعاقد برشلونة مع الفرنسي أنطوان غريزمان وكتبت ”صفقة ولكن..“ في إشارة لطلب أتلتيكو مدريد مبلغ 80 مليون يورو إضافية لكون برشلونة تفاوض مع لاعبه قبل تقلص الشرط الجزائي في عقده.

كما اهتمت بمغادرة زيدان معسكر ريال مدريد في كندا لأسباب شخصية وعائلية.

الصحيفة اهتمت بنصف نهائي ويمبلدون وكتبت ”لا نادال لا باوتيستا“ في إشارة لإقصاء الإسبانيين من نصف النهائي.

الصحف البريطانية

صن

ركزت الصحيفة على نهائي كأس العالم للكريكت الذي يجمع إنجلترا ونيوزيلندا.

كما اهتمت بالفرنسي بول بوغبا وكتبت ”180 مليون جنيه إسترليني مقابل بول بوغبا“.

واهتمت الصحيفة بتأهل فيدرر على حساب نادال لنهائي ويمبلدون وكتبت ”ثأر فيدرر“.

كما تحدثت عن طلب مانشستر يونايتد 180 مليون جنيه إسترليني من وكيل بول بوغبا لترك اللاعب يرحل.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة بانتقال غريزمان لبرشلونة وكتبت ”غريزمان أخيرًا في برشلونة“.

كما تحدثت الصحيفة عن فوز فيدرر على نادال في نصف نهائي ويمبلدون وكتبت ”اطلبوا منه القمر“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

اهتمت الصحيفة باتفاق يوفنتوس مع أياكس حول المدافع دي ليخت مؤكدة أن الصفقة انتهت وتنتظر الإعلان الرسمي.

كما تحدثت عن تأهل فيدرر لنهائي ويمبلدون على حساب نادال ووصفت السويسري بالعظيم.

الصحيفة اهتمت أيضًا بصفقة باريلا التي يسعى إنتر ميلان لإتمامها برغبة من مدربه كونتي.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة باتفاق يوفنتوس مع أياكس حول دي ليخت ونشرت صورته رفقة كريستيانو رونالدو وكتبت ”ها هم هنا“ في إشارة لدعوة النجم البرتغالي المدافع الهولندي للمجيء لتورينو سابقًا.

كما اهتمت بإقصاء روجيه فيدرر لنادال في نصف نهائي ويمبلدون وصفقات الأندية الإيطالية.