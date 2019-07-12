إنتر ميلان يعرض 9 ملايين يورو مقابل استعارة لوكاكو من مانشستر يونايتد

دخل إنتر ميلان الإيطالي في مفاوضات رسمية مع مانشستر يونايتد، للحصول على خدمات مهاجم الأخير البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو، بحسب ما أعلن المدير الرياضي للأول بييرو أوسيليو، اليوم الجمعة.

وقال أوسيليو بعد اجتماعه بمسؤولي يونايتد في مكاتب النادي الإنجليزي الشمالي في لندن: ”إنها مقاربة رسمية بين ناديين مهمين، سنرى ما سيحصل، جميع اللاعبين الذين نرصدهم هم أهداف اتفقنا عليهم مع المدرب أنطونيو كونتي، نريد تلبية طلباته مع الأخذ بعين الاعتبار بعض المعايير المادية“.

ولا يبدو عرض إنتر ميلان الأولي يلبي المطلوب، لأنه يريد استعارة اللاعب على مدى موسمين مقابل 9 ملايين يورو، مع ضرورة شرائه في نهاية هذه الفترة.

وبحسب تقارير صحفية، يصر مانشستر يونايتد على الحصول نقدًا على 75 مليون جنيه إسترليني (حوالي 82 مليون يورو)، وهو المبلغ الذي دفعه عندما ضم المهاجم البلجيكي من إيفرتون عام 2016.

وخاض لوكاكو 96 مباراة في صفوف ”الشياطين الحمر“ وسجل 42 هدفًا، لكن مدرب الفريق النرويجي أولي غونار سولشار الذي حل بدلًا من البرتغالي جوزيه مورينيو منتصف الموسم المنصرم، فضّل عليه ماركوس راشفورد في مركز رأس الحربة.