أخبار ميركاتو الأندية الأوروبية: ريال مدريد يقتحم العملية نيمار.. ولوكاكو يرد الصفعة لمدرب مانشستر يونايتد

حلقة جديدة ظهرت اليوم في مسلسل ”العملية نيمار”، ربما تكون الأكثر إثارة على الإطلاق، في ظل التقارير المفاجئة التي أشارت إلى دخول نادي ريال مدريد في اللعبة، لمحاولة إفساد عودة النجم البرازيلي إلى برشلونة، مستغلًا العلاقات المتوترة للغاية بين باريس سان جيرمان والبلوغرانا.

خدعة ريال مدريد

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، إن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، يتابع عن كثب موقف المفاوضات بين برشلونة وباريس سان جيرمان، حول صفقة إعادة نيمار إلى ”كامب نو“، ولكنه في الوقت نفسه لم يفقد الأمل في ضم قائد السليساو السابق.

وأضافت الصحيفة بقولها، في تقرير نشرته اليوم الخميس: ”يعلم بيريز جيدًا أن القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، لا يرغب في عودة نيمار إلى برشلونة، ويفضّل أن تكون وجهة اللاعب المقبلة إلى ريال مدريد“.

وأكدت الصحيفة الكتالونية، المقربة من إدارة برشلونة، أن ريال مدريد يريد أن يستغل تلك الفرصة الذهبية، وبدأ بالفعل في إجراء اتصالات مع الدائرة المقربة من نيمار، في محاولة لجذب اللاعب إلى النادي الملكي، واستغلال الموقف المتشدد من جانب إدارة بطل فرنسا مع برشلونة، في ظل توتر العلاقات بين الطرفين.

وأشارت إلى أن الاتصالات بين ريال مدريد ونيمار بدأت منذ الشتاء الماضي، وحتى نهاية مايو، حيث بدأت المفاوضات بالفعل مع والد نيمار كي ينضم اللاعب إلى النادي الملكي، ولكن الصفقة تعثرت نتيجة الراتب السنوي الذي تمسك البرازيلي الدولي في الحصول عليه.

وقالت إن بيريز ينفي بطبيعة الحال وجود أي اهتمام بضم نيمار، ولكنه يتحرك من خلف الكواليس؛ لأنه يرى النجم البرازيلي بوصفه مشروعًا استثماريًا ورياضيًا كبيرًا.

وختمت تقريرها بقولها: ”تبدو صفقة نيمار في يد اللاعب بشكل كبير، ويمكن أن يتحول إلى ريال مدريد إذا فشلت عودته إلى برشلونة مرة أخرى، فقد باريس سان جيرمان السيطرة على اللاعب، وبالتالي فإن ريال مدريد سيكون وجهة منطقية حال فشل العملية نيمار مع البارسا“.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن برشلونة رفض دفع 222 مليون يورو لاستعادة نيمار، وفقًا للسعر الذي حدده باريس سان جيرمان لبيع اللاعب البرازيلي.

وأشارت إلى أن إدارة برشلونة لن تدفع أكثر من 200 مليون يورو في صفقة نيمار، بعد أن اتفقت على جميع الشروط الخاصة بعقد اللاعب مع البلوغرانا.

برشلونة يقترب من حسم صفقة كانسيلو

كشفت تقارير صحفية الموقف النهائي لنادي يوفنتوس الإيطالي من لاعبه البرتغالي خواو كانسيلو.

وقالت صحيفة ”كوريري ديلو سبورت“ الإيطالية إن يوفنتوس قرر بيع كانسيلو في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل المنافسة الشرسة بين نادي برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني للحصول على خدمات المدافع البرتغالي الدولي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إلى أن يوفنتوس يطلب الحصول على 60 مليون يورو لبيع كانسيلو.

وأكدت أن برشلونة يتصدر سباق التعاقد مع كانسيلو، في ظل رغبة النادي الكتالوني في دعم خط دفاع الفريق، خاصة مع فشل البلوغرانا في ضم الهولندي ماتياس دي ليخت، لاعب أياكس أمستردام، الذي يقترب بشدة من يوفنتوس.

آرسنال يطارد نجمي ريال مدريد

قالت تقارير صحفية إن نادي آرسنال الإنجليزي يرغب في حسم ”صفقة ثنائية“ من نادي ريال مدريد الإسباني خلال سوق الانتقالات الجارية، الميركاتو الصيفي.

وأشارت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية إلى أن آرسنال عرض على ريال مدريد ضم مهاجميه لوكاس فاسكيز وماريانو دياز إلى صفوف الغانرز.

وأكدت في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، أن إدارة أرسنال قدّمت عرضًا رسميًا لريال مدريد، يقضي بضم فاسكيز وماريانو دياز مقابل 60 مليون يورو.

وتابعت بقولها: ”يرغب الإسباني أوناي إيمري، مدرب أرسنال، في تجديد هجوم الفريق بصفقتين من ريال مدريد، ويريد استغلال سعي النادي الملكي لبيع بعض لاعبيه في دعم صفوف الغانرز خلال الموسم المقبل“.

ويعلم لوكاس فاسكيز وماريانو دياز أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، مقتنع تمامًا بإمكاناتهما، إلا أن اللاعبين يعلمان تمامًا أن فرصتهما في الحصول على موقع أساسي في الفريق ستكون صعبة للغاية، مع وجود البلجيكي إدين هازارد والصربي لوكا يوفيتش والبرازيلي رودريغو، المنضمين حديثًا إلى الريال، إضافة إلى وجود الفرنسي كريم بنزيما.

وأبرم ريال مدريد صفقات بقيمة 303 ملايين يورو، ونجح في تسويق عدد من لاعبيه، وعلى رأسهم ماركوس لورينتي المنتقل إلى أتلتيكو مدريد، وثيو هرنانديز إلى ميلان الإيطالي، وماتيو كوفاسيتش إلى تشيلسي الإنجليزي، وراؤول دي توماس إلى بنفيكا البرتغالي.

سباق أسينسيو وتجديد عقد أوريغي

يواصل فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم مساعيه للتعاقد مع أحد أبرز لاعبي نادي ريال مدريد، ماركو أسينسيو، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، اليوم الأربعاء: إن ليفربول مستعد لتقديم عرض بقيمة 74 مليون يورو، من أجل ضم ماركو أسينسيو.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد لا يفكر إطلاقًا في التفريط بخدمات أسينسيو حاليًا، إلا إذا تلقى عرضًا مهمًا للغاية، أو إذا كان ضمن صفقة التعاقد مع ساديو ماني، الذي يعتبر أحد أبرز أهداف زين الدين زيدان، مدرب الميرنغي.

وأعلن نادي ليفربول تجديد عقد البلجيكي ديفوك أوريغي مهاجم فريق كرة القدم الأول بالنادي لخمس سنوات مقبلة، دون الإفصاح عن التفاصيل المادية.

وأصدر ليفربول بيانًا قال فيه: ”وقّع ديفوك أوريغي عقدًا لمدة 5 سنوات مع ليفربول اليوم الأربعاء، لإطالة فترة ارتباطه مع الريدز“.

وبذلك ينتهي عقد أوريغي مع الريدز عام 2024.

فشل سولشاير

قالت تقارير صحفية إن النرويجي أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، فشل في مساعيه لإقناع البلجيكي روميلو لوكاكو بالبقاء في صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة ”صن“ البريطانية، إلى أن لوكاكو يبدو أنه لم ينس ما فعله سولشاير معه في المباريات الست الأخيرة لمانشستر يونايتد في الموسم الماضي، عندما فضّل عليه المهاجم الشاب ماركوس راشفورد في التشكيل الأساسي للفريق.

ويرغب نادي إنتر ميلان في التعاقد مع لوكاكو، حيث يضعه المدرب أنطونيو كونتي على رأس اللاعبين المطلوبين في النيراتزوري خلال الموسم المقبل.