تقرير: إسماعيل بن ناصر سينضم إلى ميلان

أفادت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الجمعة، أن اللاعب الجزائري إسماعيل بن ناصر، سينضم إلى ميلان في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وبحسب شبكة ”سكاي سبورت إيطاليا“، فإنه تم حل الخلافات بين ميلان وإسماعيل بن ناصر، بشأن شروط التعاقد، والصفقة تتجه إلى المسار الصحيح.

وأوضحت الشبكة أن صفقة انتقال بن ناصر لاعب إمبولي إلى ميلان ينقصها فقط تفاصيل قليلة، وقد تحسم اليوم الجمعة، حيث إن اللاعب يريد الانتقال إلى ميلان فقط.

وكانت تقارير سابقة، قالت إن الصفقة ستكلف ميلان 16 مليون يورو، كما سيحصل بن ناصر على مبلغ يتراوح بين 1.2 إلى 1.5 مليون يورو كراتب سنوي.

ويشارك إسماعيل بن ناصر، البالغ من العمر 21 عامًا، مع منتخب الجزائر، في كأس الأمم الأفريقية، حيث وصل محاربو الصحراء إلى نصف النهائي، ويلتقون مع نيجيريا في طريقهم إلى المباراة النهائية.

وشارك لاعب الوسط الجزائري في 38 مباراة موسم 2018/2019 مع إمبولي، بواقع 3020 دقيقة، صنع فيها 3 أهداف، كما يملك 15 مباراة دولية مع منتخب الجزائر، منها 5 مباريات في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، المقامة حاليًا في مصر.

يشار إلى أن إسماعيل بن ناصر لعب 7 مباريات مع منتخب فرنسا تحت 19 عامًا، و4 مباريات مع منتخب فرنسا تحت 18 عامًا.