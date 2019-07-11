منتخب الجزائر يقصي ساحل العاج ويتأهل لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا (فيديو)

صعد منتخب الجزائر إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، بعدما تغلب (4/3 بركلات الترجيح) على منافسه منتخب ساحل العاج، الخميس، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات ربع النهائي، بعد التعادل 1/1، في الأشواط الأصلية والإضافية.

وأنهى منتخب الجزائر الشوط الأول متقدمًا 1/0، سجله سفيان فيغولي في الدقيقة 20، بعد مجهود منظم من عدلان قديورة وبغداد بونجاح، وسط أفضلية واضحة للجزائر.

وكان بإمكان منتخب الجزائر مضاعفة النتيجة مع بداية الشوط الثاني، عندما حصل على ركلة جزاء، بعد عرقلة من الحارس سيلفان جبوهو على بغداد بونجاح، لكن بونجاح سدد في العارضة في الدقيقة 48 لتبقى النتيجة 1/0.

وفاجأ جوناتان كودجيا لاعبي الجزائر بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 62، بعد انطلاقة من ويلفريد زاها.

وظلت النتيجة على حالها حتى نهاية الوقت الأصلي، ليتجه الفريقان إلى الشوطين الإضافيين، ولم ينجح أي من الفريقين في زيارة الشباك، ليتجها إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للجزائر بنتيجة 4/3.

وفي ركلات الترجيح سجل رامي بن سبعيني وإسلام سليماني وأندي ديلو وآدم أوناس للجزائر، في حين أضاع يوسف بلايلي، وسجل لساحل العاج فرانك كيسي وماكسويل كورني وماكس آلان جاردل، في حين أضاع ويلفريد بوني وجيوفروي سيري داي.

ويلتقي منتخب الجزائر مع نيجيريا في نصف النهائي يوم الأحد المقبل

كاس امم افريقيا | الجزائر 1 × 0 ساحل العاج |هدف اول الجزائر سفيان فيغولي ???????????????????????????????? HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/Nkc9vhiBlq — فهد كاس امم افريقيا (@AQ40S) July 11, 2019