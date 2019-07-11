هدف مباراة الجزائر ضد ساحل العاج.. سفيان فيغولي يضع محاربي الصحراء في المقدمة (فيديو)

سجل سفيان فيغولي الهدف الأول في المباراة التي تجمع منتخب الجزائر مع ساحل العاج، ضمن مباريات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019.

وجاء هدف فيغولي في الدقيقة 20، بتسديدة رائعة، مستغلًا كرة عرضية من رامي بن سبعيني، بعد هجمة منظمة رائعة بين عدلان قديورة وبغداد بونجاح.

كاس امم افريقيا | الجزائر 1 × 0 ساحل العاج |هدف اول الجزائر سفيان فيغولي ???????????????????????????????? HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/Nkc9vhiBlq — فهد كاس امم افريقيا (@AQ40S) July 11, 2019

وتأهل منتخب الجزائر إلى ربع النهائي بعدما تغلب 3/0 على غينيا في ثمن النهائي، علمًا أنه حصد 9 نقاط من 3 مباريات في دور المجموعات.

في حين تغلب منتخب ساحل العاج 1/0 على مالي في ثمن النهائي، علمًا أنه حصد 6 نقاط من 3 مباريات في دور المجموعات.

وحصد منتخب الجزائر لقب كأس الأمم الأفريقية مرة وحيدة، وكان ذلك نسخة العام 1990.

مقابل لقبين لساحل العاج عامي 1992 و2015.